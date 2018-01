[Video] Ibaka y Johnson expulsados tras golpearse en pleno partido

Madrid.- El pívot hispano-congoleño Serge Ibaka ha protagonizado un altercado con un rival que ha provocado su expulsión durante la ajustada derrota de Toronto Raptors ante Miami Heat (89-90), mientras que los Thunder de Álex Abrines han caído en casa ante Portland Trail Blazers (106-117) en una noche con poca actividad en la NBA.

El partido en Toronto se encontraba en el ecuador del tercer cuarto cuando se produjo la pelea entre Ibaka y James Johnson, que acabó con ambos descalificados. En una pelea por tener la posición fuera de la zona, los jugadores chocaron con fuerza y acabaron lanzándose sendos puñetazos antes de ser apartados por el árbitro, que no dudo en expulsarlos cuando se tranquilizó el altercado.

James Johnson and Serge Ibaka were both ejected after throwing punches in Toronto. pic.twitter.com/fuVZ0ZVt3I — SportsCenter (@SportsCenter) 10 de enero de 2018

Fue buena muestra de un partido áspero en el que hubo varios encontronazos y que los Raptors parecían tener ganado a falta de tres segundos, cuando DeMar DeRozan les ponía por delante en el marcador anotando bajo el aro. Sin embargo, el equipo canadiense no defendió bien la última jugada y permitió la penetración de Wayne Ellington, que remontó para Miami casi sobre la bocina.

Hasta el momento de su incidente, Ibaka estaba protagonizando una buena actuación con 11 puntos, 5 rebotes y 2 tapones, mientras que DeRozan (25) fue el mejor de unos Raptors que estaban sin el lesionado Kyle Lowry quebraron su racha de cinco victorias seguidas, precisamente la cifra que ha alcanzado Miami bajo el mano del esloveno Goran Dragic (24 y 12 rebotes).

Por su parte, Abrines jugó 12 minutos con Oklahoma en los que sumó 7 puntos (2/5 en tiros), 2 rebotes y 2 asistencias en la segunda derrota seguida de su equipo, que se derrumbó en la segunda parte frente a un rival directo como Portland, que le ha arrebatado el quinto puesto de la Conferencia Oeste.

Tras una primera mitad muy equilibrada, los Blazers apretaron el acelerado en la segunda parte y llegaron a ganar por 21 puntos de la mano de CJ McCollum (27), sobrepasando a un rival dirigido por Russell Westbrook y Paul George, cada uno con 22 puntos.

/amg