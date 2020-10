¡Vuelven a su trono! Lakers se proclaman campeones de la NBA

Orlando.- Los Lakers salieron en su máxima expresión y se adjudicaron el título en la peculiar temporada 2020, sin público en las gradas de la "Burbuja" y con la dedicatoria especial para Kobe Bryant.

Los representantes de la Conferencia Oeste ni siquiera le dieron posibilidad a Miami de soñar con el Juego 7, ya que se impusieron con un categórico 106-93, sellando 4-2 la serie final de la NBA.

LeBron James y compañía cumplieron con la promesa que se hicieron a principio de año tras el fallecimiento de Kobe Bryant, recuperaron el trono después de una década y de paso igualaron a los Celtics como las franquicias más ganadoras de la historia con 17 campeonatos.

El juego

Lejos se verse beneficiados por el regreso de Goran Dragic, el Heat lució errático, fuera de ritmo y con un evidente cansancio que les impidió seguir el ritmo de los angelinos.

Apenas un cuarto les duró el tanque, y después Rajon Rondo cargó con un equipo que encontró soluciones de todos lados. Mientras Erik Spoelstra se quedó sin respuestas con todo y los múltiples tiempos fuera que pidió, los Lakers fueron aumentando la diferencia hasta 28 puntos al medio tiempo (64-36), firmando la segunda ventaja más grande en la historia de las Finales.

El partido estaba definido. Esta vez no apareció el superlativo Jimmy Butler, Tyler Herro falló una y otra vez en sus intentos de larga distancia, pero sobre todo no fueron agresivos a la defensiva. Su rival no tuvo que apostar por la mejor versión de James o Anthony Davis, fueron los complementos quienes dieron un paso al frente.

Miami fue incapaz de superar los 25 puntos en los tres primeros episodios, más demérito de su pobre efectividad que al trabajo hecho por los angelinos a la defensiva. Ya con el trabajo definido, Frank Vogel rotó a sus jugadores a la espera del silbatazo final.

El "Rey" terminó con otro 'triple-doble', ahora de 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias, en lo que fue la obtención del cuarto título de su carrera. Por Miami, Bam Adebayo fue el más activo con 25 tantos y 10 tableros.

Los Lakers son los nuevos campeones y completaron una postemporada prácticamente perfecta con marca de 12-4.

LeBron James, el Más Valioso

El alero de los Lakers, LeBron James, fue designado como el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA.

El "Rey" lo cosiguió por cuarta ocasión en su carrera, y lo hizo con un tercer equipo diferente. James registró un triple-doble en el juego definitorio, con 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias, siendo el principal motivo para que la escuadra angelina volviera a levantar el Larry O'Brien.