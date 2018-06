Warrios de Golden State barren a Cavs y son bicampeones de la NBA

El base Stephen Curry anotó 37 puntos, incluidos siete triples, y lideró el ataque de los Warriors de Golden State que vencieron a domicilio por 85-108 a los Cavaliers en el cuarto partido de las Finales de la NBA que barrieron por 4-0 al mejor de siete y revalidaron el título de campeones.





Junto a Curry, el alero Kevin Durant aportó un triple-doble de 20 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.

The @warriors take Game 4 and are the 2018 NBA Champions!



GSW defeats @cavs 108-85 to win the #NBAfinals!



Stephen Curry: 37 PTS, 7 3PM

Kevin Durant: 20 PTS, 12 REB, 10 AST

Draymond Green: 9 PTS, 9 AST

Klay Thompson: 10 PTS, 6 REB#DubNation #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/ZZn7H2ub5x — NBA (@NBA) 9 de junio de 2018





Los Warriors, que lograron el tercer título en los últimos cuatro años, se convirtieron en el primer equipo que lo revalidan desde que lo hicieron los Spurs de San Antonio (2013 y 2014).







La barrida es la primera que se da en la NBA desde que los Cavaliers también la sufrieron en el 2007 ante los Spurs cuando el alero estrella LeBron James jugó su primera final, de las nueve que ha disputado, y lo hizo con el equipo de Cleveland.





James, de 33 años, que pudo haber jugado el último partido con los Cavaliers y que el próximo 1 de julio se convierte en agente libre, acabó como el líder del equipo de Cleveland al aportar 23 puntos, 8 asistencias y siete rebotes, en los 41 minutos que estuvo en la pista del Quicken Loans Arena, que le tributó una gran ovación.