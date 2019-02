Yahel Castillo arremete contra Rommel Pacheco

“De atleta a atleta, hablemos en el trampolín, igual que ustedes tengo el mismo derecho de pedir que se me respete mi calidad, mi trayectoria”, así inicia Yahel Castillo su comunicado que envió a través de su cuenta de Twitter.

“Les recuerdo que soy campeón nacional del trampolín de 3 metros, individual. Que les gané limpiamente y aun así, respeté la decisión técnica de no ir a Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, para dejarles mi lugar. Como pasó también para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y los Juegos Olímpicos de 2016”.





Mencionó que tiene los mismos méritos deportivos que Rommel Pacheco y Yahir Ocampo.

“Y el que demeriten a los demás diciendo que se les está robando su pase, no es justo, es mentira porque también tengo derecho de competir, ser considerado para la selección y estar en el proceso para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, junto con mi compañero Juan Celaya”.

Lo que está pidiendo en el comunicado, es tener la misma oportunidad, ya que no entiende porqué están defendiendo tanto el sincronizado.

“Cuando tú Yahir me pediste en la junta de Conade, delante de todos, hacer pareja e ir juntos a la Serie Mundial de Monreal,porque sabías que Rommel ya había cerrado hacer pareja con Rodrigo Diego. Entonces cuál es el punto que quieren defender. Saben que no fueron Top seis en la Copa del Mundo. Así que la plaza es para el país, no se les está quitando nada. A ti y a Carolina Mendoza, de compañero a compañero, dejen de abusar”.

Le recuerda a Rommel que tiene su lugar individual y que deje de manipular al país.

“Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Las series mundiales son cinco etapas, las cuales se decidió que probáramos sólo en las dos últimas. Si tanto te importa tu país, deberías estar más preocupado por los Panamericanos, el Mundial y Juegos Olímpicos. Ustedes tuvieron su oportunidad en los Olímpicos de Río, donde prometieron medalla, y lo que trajeron fue una vergüenza por querer repetir un clavado que, aunque se los hubieran permitido repetir, no hubieran quedado en el medallero”.

Por último, los invitó a jugar limpio y que las cosas sean parejas para todos lados, ya que sólo es un deporte que tiene mucho talento, historia en México.

“No es un programa de concursos de televisión, no lo desacreditemos con mentiras confundiendo a la gente. Capaciten y hay que buscar que le vaya bien al país, porque eso somos, un equipo”.

