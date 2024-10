Yankees ganan Juego 4 de la Serie Mundial y se aferran al milagro

Un mal corrido de base de Anthony Volpe en el segundo episodio lo colocó en el ojo del huracán, pero tuvo la oportunidad de lavar esa pifia y un inning después conectó cuadrangular con las bases llenas para encaminar a unos resucitados New York Yankees al triunfo de 11-4 ante los Los Ángeles Dodgers en el cuarto encuentro de la Serie Mundial, que dominan los californianos 3-1.

Los seguidores de los neoyorquinos habían enmudecido en el primer tramo con el cuarto tablazo de cuatro esquinas de Freddie Freeman.

Ben Casparius abrió por los Dodgers y posteriormente salió relevado en el tercer tramo por Daniel Hudson, con la mínima ventaja de 2-1.

Deportes MLB rinde un emotivo homenaje al Toro Valenzuela en el inicio de la Serie Mundial

El dominicano Juan Soto abanicó la brisa, Aaron Judge fue golpeado y Jazz Chsholm empalmó sencillo para poner corredores en las esquinas. Jazz se estafó la intermedia y las almohadillas se congestionaron con pasaporte a Giancarlo Stanton. El peligro parecía desaparecer al dominar al veterano Anthony Rizzo, pero Volpe no esperó nada y al primer lanzamiento la mandó del otro lado de la barda, para provocar la locura en el Yankee Stadium.

A FULL CIRCLE MOMENT FOR ANTHONY VOLPE!



GRAND SLAM. @YANKEES LEAD! #WORLDSERIES pic.twitter.com/X754vjoPGe — MLB (@MLB) October 30, 2024

Los New York Yankees comenzaron abajo en el marcador

Freeman siguió haciendo de las suyas, estableció marca para Serie Mundial con su cuadrangular en el primer episodio ante el abridor dominicano Luis Gil. Llegó a seis partidos consecutivos en pegar un batazo de cuatro esquinas, misma que comenzó en el Clásico de Otoño del 2021 en los juegos 5 y 6 con la franela de los Atlanta Braves y ahora en los primeros cuatro duelos ante los New York Yankees, con Los Ángeles Dodgers.

Los californianos se acercaron en la quinta tanda 4-5, pero los de casa contaron con un bambinazo solitario del receptor Austin Wells, que había estado apagado para despegarse un poco más.

Mientras el bullpen local se lucía y silenciaba a los rivales, los relevistas de los Dodgers pasaron otro trago amargo en la octava tanda, donde aceptaron jonrón de tres carreras de Gleyber Torres y hasta Aaron Judge pudo impulsar una carrera con sencillo.

Tim Mayza sacó los últimos tres outs de la parte alta de la novena entrada, que le da vida a los Yankees, por lo menos un día más.

Oppo-taco to the Buds 🎯



Reply and tag @BudweiserUSA with #HitTheBuds and #Sweepstakes for a chance to win a season’s worth of beer. pic.twitter.com/9LWcnTBy7R — MLB (@MLB) October 30, 2024

Nota publicada en ESTO