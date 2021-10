A comer monstruos… antes de que te coman a ti

Una casona del siglo XIX en la colonia San Miguel Chapultepec de la Ciudad de México, se convirtió en el puente que cruza a los comensales del Lovecraft Café a las historias de literatura de terror clásicas; pero, además de referencias escritas o libros en el lugar, el visitante encontrará en el menú postres, platillos y cervezas inspiradas en la obra de autores como Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga o el mismo H. P. Lovecraft.

¿Cómo surgió esta idea de vincular el horror con algo sabroso? Rubén, el fundador de esta provocadora propuesta cuenta para la OEM que, si bien hay muchos cafés temáticos, no conocía uno en la ciudad donde se hablara de autores de terror, sin ser una cosa sanguinolenta.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

“Quería hacer una adaptación. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, una resemantización gastronómica de los relatos de horror. Al final de cuentas es jugar un poco con los cuentos que tanto me gustan y de ahí hacer una reconstrucción a partir de la comida. O sea, no existía, yo soy fan y dije, sería muy bonito que lo hubiera (…). Además, quería un lugar donde yo me pudiera sentar con mi hija, que se divirtiera mientras yo me tomo una cerveza artesanal. Entonces junté todas las cosas que me gustaban y pues así nació Lovecraft Café”, cuenta Rubén.

La experiencia va más allá de los muebles aterciopelados o el ambiente dark que se percibe durante toda la estancia: cucharas en forma de calaveras, copas humeantes, un cuervo de utilería que parece mirarte fijamente. Todo esto para lograr uno de los grandes objetivos de su fundador, el de que te intereses también por la lectura de los escritores que deambulan entrelíneas del menú.

“Que disfrutes de la comida, de los postres, de la ambientación, de la decoración aun si no sabes nada sobre la literatura (…) Disfrutable, nada presuntuosa, sino amistosa. Que en algún momento y después de leer la descripción de la comida y los postres, te llame la atención y quieras ir a buscar qué es el barril del amontillado, quién es el que susurra en la oscuridad o por qué el almohadón de plumas tiene algo rojo en medio porque está relleno de vino tinto. En fin, esa es la idea. Que te dé curiosidad también y que, pues trates de investigar sobre la literatura clásica de terror”, enfatiza el creador de Lovecraft Café.

¿A QUÉ SABE EL MISTERIO?

En este lugar se pueden probar platillos y postres con sabores que no se encuentran fácilmente; es la reconstrucción a través de la comida, de relatos de terror. “Con mensajes tan oscuros como profundos, igual que nuestra cerveza. Hay referencias literarias en algunos de los platillos y también la gente puede pedir los libros y leerlos en la mesa”.

La primera sucursal de esta propuesta se ubica en Lorenzo Boturini, pero hace un par de semanas inauguraron una segunda, en una casona del siglo XIX donde nos cuentan originalmente vivió una de las hijas de Octavio Paz y durante mucho tiempo estuvo abandonada.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Este espacio potencia mucho el concepto de Lovecraft Café, “gran parte de los autores que referenciamos son del siglo XIX y principios del siglo XX, por lo tanto, muchas de sus historias suceden en una casona como la que nosotros estamos habitando. Edificios antiguos, llenos de misterio y que de alguna manera nos transportan a la época en la que se desarrollan muchas de las historias que nosotros estamos leyendo”, menciona Rubén para la OEM.

La diferencia de esta sede a la anterior es que se amplió un poco la carta salada; hay pastas, como una de pesto con pulpo baby o una lasaña negra al pomodoro, con una salsa que lleva un poco de huitlacoche para pintarla de negro, color que persistente en todo el lugar.

En la colonia San Miguel Chapultepec también hay una hamburguesa de pulpo con mango y salsa con habanero. Todo lo que lleva pulpo en la carta hace referencia a Cthulhu, uno de los personajes más famosos del escritor Howard Phillips Lovecraft.

También puedes pedir alitas con mango habanero o tenders con BBQ hot, ambos los puedes maridar con la cerveza de la casa llamada Profunda, una Pale Ale con notas a frutas tropicales, ralladura de naranja, retrogusto seco y ligeramente amargo. Es una chela astringente que limpia las papilas gustativas, por eso es ideal acompañarla con platillos picosos.

Los postres merecen mención aparte, son un elemento que hace inolvidable la visita. Las creaciones son del chef Abimael Arizmendi y el mismo Rubén.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

“Evitamos a toda costa las referencias fáciles, queremos jugar más con los sabores, aromas y texturas. Una experiencia de cómo te estás comiendo los monstruos, antes de que ellos te coman a ti”, menciona respecto a los postres.

Altamente recomendable, el cráneo Reanimator de chocolate amargo, se flamea y se sirve con una salsa caliente de frutos rojos. Al derretirse muestra un cerebro de maracuyá; se puede maridar con la cerveza Nevermore, que es negra con notas de café, chocolate y caramelo quemado. Todo junto potencia el sabor del chocolate.

Por cierto, las cervezas también son únicas; una colaboración desde el día uno con la cervecería Malta Caníbal. La favorita de esta redacción es la Primigenia, la primera cerveza de Lovecraft Café, una Oatmeal Stout con notas de café y chocolate.

“Si bien hay cierta parte del menú que es fijo, lo que tratamos de hacer cada tres o cuatro meses es lanzar nuevas propuestas. Estamos en temporada de Día de Muertos y Halloween, entonces viene la calabaza Samhain, el origen de lo que hoy celebramos como Halloween; en diciembre, Krampus strudel con licor de naranja y arándanos. Sí, vienen postres nuevos cada temporada”.

Rubén cuenta que para estas fechas tienen un postre inspirado en la Llorona, “Es una mezcla de ingredientes mexicanos. Una novia calavera de chocolate amargo, cacao 70% con un relleno de mouse de aguacate y queso ricotta con una salsa de frambuesas y chile ancho. Esta combinación de sabores hace una explosión que tienen que probarla”.

También está en el menú la ya mítica Calabaza Samhain con mousse de calabaza y mantequilla con relleno de ponche de frutas. Además, viene una iglesia que se quema y un sombrerito de bruja, más lo que se vayan ocurriendo.

Dónde

San Miguel: Circuito Interior José Vasconcelos #115, colonia San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, CdMx

Boturini: Calle 1325 #40, esquina Lorenzo Boturini, colonia El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza

www.instagram.com/lovecraftcafemx