¿A qué hora es la Final Internacional de la Batalla de Gallos Red Bull 2019?

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, la Final Internacional de Batallas de Gallos se disputará hoy sábado 30 de noviembre. Los mejores 16 MC’s de habla hispana se verán las caras en Madrid en busca de un nuevo campeón.

Aczino, Bnet, Wos,Trueno, Zasko y otros once aspirantes se enfrentarán en el Wizink Center, en batallas de freestyle, una modalidad del rap donde los raperos con ingenio e improvisación se baten en duelo para ver quién es el mejor.

Mauricio Hernández, mejor conocido como 'Aczino', representando a México, parte como favorito, sin embargo los MC’s locales, Bnet y Zasko también son aspirantes al título, sin olvidar al actual campeón, Wos, el argentino que venció al mexicano en la pasada edición de Batalla de Gallos.





Aquí te decimos los horarios en diferentes partes del mundo:





· En México: a las 11:30 horas

· En Argentina: a las 14:30 horas

· En Bolivia: a las 13:30 horas

· En Brasil: a las 14:30 horas

· En Chile: a las 14:30 horas

· En Colombia: a las 12:30 horas

· En Costa Rica: a las 11:30 horas

· En Cuba: a las 13:30 horas

· En Ecuador: a las 12:30 horas

· En El Salvador: a las 11:30 horas

· En Estados Unidos (Washington D.C.): a las 13:30 horas

· En Guatemala: a las 11:30 horas

· En Honduras: a las 11:30 horas

· En Nicaragua: a las 11:30 horas

· En Panamá: a las 12:30 horas

· En Paraguay: a las 14:30 horas

· En Perú: a las 12:30 horas

· En República Dominicana: a las 13:30 horas

· En Uruguay: a las 14:30 horas

· En Venezuela: a las 13:30 horas

¿Dónde ver la Final Internacional de la Batalla de Gallos de Red Bull 2019 en España?

La transmisión en vivo se podrá seguir en los distintos canales de Red Bull, ya sea en el canal oficial de YouTube o en la transmisión por Facebook

YouTube: Batalla de Gallos

Facebook: Red Bull Batalla de Gallos