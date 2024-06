"No me dejen sola", pide Yael Ruiz, activista por los animales que ha sido víctima de amenazas

La activista e influencer, Yael Ruiz, pidió a sus seguidores que "no la dejaran sola" en su lucha por el bienestar animal y la exposición de activistas que estarían cometiendo diversos delitos.

En un video que subió a su cuenta de TikTok, explicó las razones por las cuales no mantuvo contacto con sus seguidores durante aproximadamente dos días y una de ellas, es que recibió una llamada donde le dijeron que "ya le bajara".

"También me hicieron saber que me habían tumbado mi cuenta de Instagram y lo que le iban a hacer a mis otras cuentas si 'le seguía' (...) me aconsejaron de inmediato apagar mi teléfono para evitar que rastrearan mi ubicación", dijo.

Yael Ruiz aseguró que perdió acceso a sus correos de Hotmail, de Gmail y que habían intentado hackear su cuenta de WhatsApp.

Yael Ruiz expone a activistas por tráfico de animales

En ese mismo video Yael Ruiz mencionó que antes ya había recibido amenazas de activistas por exponer irregularidades en el supuesto rescate de animales, razón por la cual se había mudado de casa.

"He estado reciviendo ataques de cuentas falsas, incluso amenazas que ya están cumpliendo al dejarme sin mis redes, ataques incluso de diferentes influencers que colaboran con esas personas", agregó.

Del mismo modo, cuestionó que las amenazas están llegando en el momento en el que decidió exponer supuestos delitos tanto del influcencer Arturo Islas como del empresario Ernesto Zazueta.

"Lo que está pasando se tiene que saber, no es la primera vez que se habla de este tema, incluso yo misma lo ignoré en momento por confiar en ellos", dijo.

¿Qué denuncias hizo Yael Ruiz?

Yael Ruiz ha promovido el rescate de diversos animales, entre ellos la jirafa Benito y las especies que vivían en Black Jaguar White Tiger, un refugio donde se documentó que había más de 400 ejemplares de animales en estado de abandono.

Del mismo modo, ha acusado a Arturo Islas, quien se dedica a la misma labor, de recibir beneficios económicos por los rescates de animales, algunos de los cuales serían montados con el propósito de recibir donaciones.

El mismo caso se replica con Ernesto Zazueta, otro activista y empresario que ha sido señalado de traficar y causar la muerte de animales a través de Ecoparc.

Del mismo modo, Yael Ruiz acusó al influencer Luisito Comunica de promover los actos de Zazueta con su contenido en redes sociales y Youtube, pues recientemente, hizo un documental sobre los hipopotamos de Pablo Escobar, donde menciona el santuario Oztok.

Este espacio ubicado en Culiacan, Sinaloa, pertenece a Ernesto Zazueta, quien en el video menciona que se dedica a rescatar, rehabilitar y buscar una vida digna a los animales y se encuentra gestionando el traslado de hipopotamos, algo, que de acuerdo a Yael, podría no ser cierto.

"Todo esto que me está pasando no es nada comparado a lo que están viviendo los animales", concluyó la activista Yael Ruiz en su video.

En redes sociales se suele mencionar que Yael Ruiz es muy parecida a Elena Larrera, la activista por los animales, dueña de Cuacolandia que rescató a decenas de caballos, yeguas y burros con ayuda de donaciones. Ella falleció a inicios de 2024 y es recordada por su labor en favor de los animales.