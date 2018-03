¡Adiós Chilaquil, hola Yogi! Conoce al perrito que tiene "cara de humano"

Yogi es un perrito de un año, que vive en Massachusetts y que se ha viralizado porque usuarios de redes sociales han señalado que tiene cara de humano.

Y es que pareciera que detrás de esa cara perruna hay un hombre escondido, pues sus ojos son similares al de los humanos. Tanto se ha viralizado el caso de Yogi, que ya comenzaron las lluvias de memes, pues lo han comparado con varios actores como Ed Sheeran, Nicolas Cage y Jake Gyllenhaal.

I think it looks like Ed Sheeran pic.twitter.com/twbTNKkOsl — Cantrell (@2008Cantrell) 13 de marzo de 2018

El famoso perrito vive en Massachusetts con su dueña Chantal DesJardins, de 27 años, quien constantemente postea fotografías en Pinteres de Yogi lo cual ocasionó que se convirtiera en una verdadera celebridad.

Gracias su extraño caso, Yogi ha logrado posicionarse y dejar atrás al perrito chileno, Chilaquil, quien en 2017 se volvió famoso por sus peculiares dientes y su rareza, pero sobre todo por sus memes. Y tú qué opinas ¿Crees que Yogi ha desbancado al Chilaquil?

Jajajjaa amo al chilaquil pic.twitter.com/hBUM7rGqQ7 — Willybert (@WillhelmG) 20 de mayo de 2017

