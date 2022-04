Adulto mayor se hace viral por pedir limosna y solo aceptar monedas de diez pesos en Tampico

Dice que cualquier moneda siempre será de mucha ayuda, pero este señor tiene otra opinión al respecto. En redes, se ha vuelto viral una grabación donde se ve a un adulto mayor de Tampico que arroja los pesos que le entregan; internautas aseguran que solo acepta monedas de diez.

El hombre cuenta con tarifa

El peculiar incidente quedó registrado en la plataforma TikTok, donde el usuario Aldair de Jesús grabó el momento en que el hombre que pide limosna le avienta los dos pesos que recién le acaba de dar. Y al parecer no es la primera ocasión que lo hace.

De acuerdo a lo que explica el usuario, grabó el video para que su novia se diera cuenta que el señor únicamente acepta monedas de diez pesos. "Si no se los das, te los avienta".

Y todo sucede tal como lo cuenta. Aldair hace sonar su claxon para que el anciano se acerque, al llegar a la ventanilla Aldair le regala dos pesos, el hombre los mira con desdén y enseguida se los lanza dentro del vehículo. Según se observa, esto ocurrió sobre la carretera Tampico-Mante, en el semáforo a la altura de la calle Tuxpan.

"Sino le dabamos hacía mala cara"

El video, que lleva más de cinco millones de visualizaciones, y más de 600 mil reacciones, ha generado una serie de comentarios entre los usuarios que señalan con humor la actitud del hombre, incluso hay quienes confirman que el sujeto acostumbra tener mala actitud cuando considera que es insuficiente lo que le dan.

“Yo trabajaba enfrente de donde se ponía ese señor en un lugar de comida, si no le dábamos algo, nos hacía mala cara o de plano nos mentaba la madre”, o “Yo siempre paso diciendo ‘ay pobre señor, todo el santo día’, pero no había visto que se pone su tarifa”, fueron algunos comentarios expresados por los internautas.

Otros recordaron desafortunadas experiencias al dar limosnas o propinas, donde la gente que pide no teme externar su inconformidad por lo que le obsequian. “Yo le di dos pesos a un señor porque no traía más cambio y me dijo: te sirve más a ti, con una sonrisa como de burla”, compartió una usuaria.

Así que si ves en la calle a este adulto mayor y quieres hacer una buena acción recuerda tener preparada tu moneda de diez pesos, o ya sabes lo que te espera.

