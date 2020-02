Ahora puedes ver la letra de tus canciones favoritas en Spotify

Recientemente, la pataforma de música más popular de México, añadió el apartado de "Lyrics" en su reproductor. Ahora cada que escuches una canción podrás encontrar la letra completa y con seguimiento en tiempo real.

Con ayuda de Music Match, una aplicación que ofrecía este servicio desde 2010, Spotify integró millones de letras de canciones en 50 idiomas distintos, las cuales aparecen debajo del reproductor cuando empleas la aplicación en tu smartphone.

Incluso en otros dispositivos como smart tvs y tablets, la aplicación reconoce la canción y muestra las letras en tiempo real, de la canción que se esté reproduciendo.

En la modalidad de lyrics se puede apreciar la insignia de Music Match al final de la pantalla.

Al parecer, esta función aun está limitada a cierto número de usuarios pero pronto estará disponible para todos. Aunque esta modalidad de la plataforma de música ya existía con "Behind the Lyrics" estaba limitado a una función elegible por el usuario y no disponible para muchas canciones.