Akira Yoshizawa, el gran maestro del origami

Aunque no lo parezca o no lo imagines, el hacer figuras de papel puede ser algo complicado, sobre todo si se trata de practicar origami o papiroflexia, ya que no puedes usar tijeras ni pegamento, de ahí el que puede ser considerado todo un arte.

Proveniente de Japón, es que se le da un nombre a esta acción, pues se deriva de las palabras “ori” doblar y “kami” papel, aunque originalmente el arte de doblar papel se inició en China alrededor del siglo I o II d. C.

Precisamente uno de los personajes destacados en este arte, y que quedara grabado en la historia, es Akira Yoshizawa, quien nació el 14 de marzo de 1911, y falleció también un 14 de marzo pero de 2005 en Tokio.

Se le conoce como uno de los padres del origami, pues logró llevar sus figuras a otro nivel, más bien artístico, se le estiman más de 50 mil modelos totalmente distintos, los cuales fueron publicados dentro de sus 18 libros.

Él comenzó a interesarse por la papiroflexia a la edad de cuatro años,cuando su madre enfermo, y una vecina le regaló una figura de origami hecha con papel de periódico, lo que despertó su interés en este tipo de figuras.

Fue a partir de 1950, que los trabajos de Yoshizawa comenzaron a darse a conocer, entre lo más destacado fueron las doce figuras de papel representando a cada uno de los animales del zodíaco oriental y que fueron publicadas en una revista.

Pionero en muchas técnicas, destacó en el papel húmedo, técnica en la que se humedece el papel antes doblarlo para que pueda tener una forma más curva y con mejor detalle, al secar conserva la forma original.

Para 1954 publicó su primer libro, "Origami Art", al año siguiente realizó su primera exposición en el Museo de la Ciudad en Ámsterdam, Holanda. Fundó una asociación "The International OrigamiSociety", que actualmente tiene más de mil 500 miembros.

Yoshizawa llevó a cabo labores de embajador cultural internacional de Japón, y en 1983, se le otorgó la Orden del Sol Naciente, uno de los mayores honores que puede recibir un ciudadano japonés.

¿Intentarías realizar alguna figura de papel o tienes la paciencia para hacerlo?, hay algunas muy fáciles como los barcos o aviones, que en pocos pasos están listos, pero se pueden encontrar otras más complejas que se relacionan con las matemáticas y pueden llevarte un buen rato.