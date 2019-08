Atención entrenadores, ya llegó Pokémon Masters para iOS y Android

El nuevo juego de combates y estrategia Pokémon Masters ya está disponible para su descarga en iOS y Android, para los usuarios que hicieron el pedido del juego en pre-registro.

El juego nos lleva a la Isla de Passio, donde cada uno de los entrenadores podrá llevar sólo un Pokémon, para tener combates de tres contra tres entrenadores, con el objetivo de ganar el World Pokémon Masters (WPM).

This way to Pasio, Trainers! #PokemonMasters is available NOW! 🎉



We’re celebrating in a big way with special events and log-in rewards! ⭐️💎👀



Get all the details, and start your journey! ➡️ https://t.co/oz0dBCGK4e pic.twitter.com/shEclMZMsW — Pokémon (@Pokemon) August 29, 2019

La región de Passio sobresale por no tener Pokémon salvajes, sino que sólo hay entrenadores que combaten entre sí, por lo que debemos seguir el modo historia para desbloquear personajes y monstruos de bolsillo, o en el modo multijugador online contra otros entrenadores.

El juego para móviles es desarrollado entre Pokémon Company y DeNa, la compañía que también desarrolló Super Mario Run y Fire Emblem Heroes.

Ver esta publicación en Instagram #PokemonMasters Now Available! A new adventure on the island of Pasio awaits! Embark on a journey with Trainers from the past along with their partner Pokémon! Check our bio for store links! Una publicación compartida de Pokémon Masters (@pokemonmastersgame) el 29 Ago, 2019 a las 12:01 PDT

Pokemon Masters es de descarga gratuita, aunque debes saber que a la hora de descargarlo debes estar conectado a una red de internet móvil, pues te pedirá que realices descargas adicionales de contenido bastante pesadas.