Amelia Earhart, la piloto que desapareció tratando de dar la vuelta al mundo

Hace casi 90 años, una piloto de nombre Amelia Earhart, originaria de Kansas, se subió a una avioneta con el objetivo de ser la primera mujer en cruzar el Atlántico, aunque el mundo todavía tiene dudas sobre cuál fue el desenlace de esa misión.

El gusto de Amelia por los aviones nació alrededor de 1920, cuando acudió a una exhibición de acrobacias aéreas y el piloto Frank Hawks la invitó a volar a bordo de su avioneta.

“Cuando estuve a doscientos o trescientos pies del suelo, supe que tenía que volar”, dijo ella, según menciona su familia en la página oficial de la piloto.

Virales Un padre cruzará el desierto para ayudar a su hijo: conoce la historia de Dante Jara

¿Qué hazaña le otorgó fama mundial a Amelia Earhart?

El primer avión de Amelia fue uno al que nombró "El Canario" por su característico color amarillo. Con este biplano rompió su primer récord: ser la primera mujer en elevarse a una altitud de 14 mil pies.

Así, hasta sus 40 años, Amelia siguió rompiendo récords y recibiendo innumerables reconocimientos por sus hazañas en el aire, como la del 11 de enero de 1935, cuando se convirtió en la primera persona en volar sola a través del Pacífico desde Honolulu hasta Oakland, California.

Hoy es el cumpleaños de la gran aviatriz Amelia Earhart, la primera persona en volar en solitario sin escalas desde la Ciudad de México a New York (1935). Para conmemorar este vuelo, México emitió este sello especial sobreimpreso que ahora es muy raro y cotizado. pic.twitter.com/yy7lMWGc1n — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) July 24, 2020

Ese mismo año fue la primera en volar en solitario desde la Ciudad de México hasta Nueva York.

Para 1937, Amelia decidió que todos esos reconocimientos no eran suficientes, por lo que decidió emprender la misión de ser la primera mujer en volar alrededor del mundo.

¿Qué fue lo que le pasó a Amelia Earhart?

El 1 de junio, Earhart y su compañero Fred Noonan partieron de Miami y comenzaron el viaje de 29 mil millas, el cual no se supo de qué forma terminó, pues el cielo nublado en Greenwich fue el inicio de esa historia.

Lo que detalla la familia de la piloto, es que Amelia Earhart llamó a un guardacostas e informó sobre el mal tiempo, mismo que mantuvo un flujo constante de transmisiones que ella no pudo escuchar.

"Sus transmisiones de radio, irregulares durante la mayor parte del vuelo, fueron débiles o interrumpidas por estática. A las 7:42 am, el Itasca recogió el mensaje: 'Debemos estar sobre ustedes, pero no podemos verlos. El combustible se está agotando. No hemos podido comunicarnos con usted por radio. Volamos a mil pies'. El barco del guardacostas en Itasca intentó responder, pero el avión pareció no escuchar. A las 8:45 am, Earhart informó: 'Estamos corriendo de norte a sur'. No se supo más de ella"

Desde ese momento comenzó una búsqueda por 250 mil millas cuadradas de océano, conviertiéndose en la más extensa de la historia naval, la cual no tuvo frutos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sin embargo, a pesar de muchas teorías, no existe ninguna prueba del destino de Amelia Earhart, quien antes de desaparecer en el cielo, dejó una carta donde decía: "Por favor, sepan que soy bastante consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres deben intentar hacer las cosas como lo han hecho los hombres. Cuando fracasan, su fracaso no debe ser más que un desafío para los demás”.