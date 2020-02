AMLO responde a críticas de Panteón Rococó sobre rifa de avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas de Panteón Rococó luego de que el grupo musical aseguró que la rifa del avión presidencial no era una política seria.

López Obrador dijo que estuvo leyendo que los de Panteón Rococó se enojaron porque se va a rifar el avión y que no es una política seria, "me salieron muy formales", dijo, pero aclaró que los respeta.

AMLO les respondió a los Panteón Rococó, quienes no están de acuerdo con la rifa del avión presidencial. "Me salieron muy formales", dijo el Presidente de México en #lamañanera pic.twitter.com/J8E6Vd43lG — Mil Usos Rock (@MilUsosRock) February 13, 2020

"Hoy estaba leyendo que se enojaron los de Panteón Rococó porque se va a rifar el avión, ósea, me salieron muy formales, dicen que eso no es serio, que no es una política seria, pero los respeto. Los importante es que se va a rifar el avión y vamos a pedirle a todos que ayuden para tener fondos y comprar equipos para hospitales", mencionó AMLO durante conferencia matutina.

Tras las declaraciones de López Obrador, Dr. Shenka, vocalista del banda musical, pidió disculpas al "señor presidente" y aseguró que él tenía "otros datos".

"Mejor préstelo para llegar al Foro Sol", indicó Shenka en otro mensaje publicado en sus historias de Instagram.

Foto: Instagram @shenkaofficial

Asimismo, durante un Facebook Live que realizó la banda musical, Dr. Shenka también mencionó que sería una buena idea hacer un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que pidió a usuarios que llevaran la propuesta a presidencia con el hashtag #PanteónRococóAlZócalo.

"#PanteónRococóAlZócalo, diríjanlo a presidencial por favor, el presidente ahorita no está muy contento con nosotros… entonces vamos a acatarrarlo con un buen hashtag", dijo.

El 17 de enero, López Obrador anunció la rifaría del avión presidencial, sin embargo, a pesar de las expectativas que se generaron y, sobre todo, las ideas que ya tenían los mexicanos si resultaban ganadores, este no será rifado, pero sí habrá sorteo con premios de un millón de dólares en efectivo.

El sorteo, organizado por la Lotería Nacional, será el próximo 15 de septiembre durante los festejos del Día de la Independencia, y el costo del "cachito" será de 500 pesos.