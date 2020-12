¡Al fin llega "Among Us"! Disponible desde hoy en Nintendo Switch

Este martes se desarrolló un nuevo Indie World Showcase, evento en que Nintendo presentó las novedades que llegarán a su consola.

Entre las novedades se presentó "Among Us", uno de los juegos que se convirtió en todo un fenómeno social de internet durante 2020 y que ahora llega a Nintendo Switch.

El juego para PC y móviles fue esarrollado por InnerSloth y adaptado para que las funciones tengan el mismo resultado con los controles del Switch.

Prep the airlock and join your crewmates in a multiplayer game of teamwork and betrayal!!#AmongUsGame by @InnerslothDevs is available today on #NintendoSwitch! #IndieWorld pic.twitter.com/RTrsLS02tV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 15, 2020

En México el juego para Nintendo Switch tiene un costo de 97 pesos y podrá jugarse en línea o de manera local con un grupo de cuatro hasta 10 personas.

Además, InnerSloth dio a conocer que el título ofrecerá juego cruzado (crossplay), es decir que los usuarios de PC, móviles y Nintendo Switch podrán jugar juntos.

Sin embargo, cabe aclarar que para jugar en línea es necesario tener una suscripción de Nintendo Switch Online.

