Angélica Márquez sufrió violencia desde niña: después de 40 años supo que fue comprada

Angélica Márquez es una mujer mexicana que descubrió que había sido “comprada”a un ladrón de bebés por una familia adoptiva que la maltrató físico y psicológico.

En redes sociales la mujer cuenta su experiencia y lo que ha descubierto a raíz de que un yerno de un familiar le contó que ella había sido adoptada, por lo que Angélica decidió contar su historia y pidió que se difundiera para encontrar a sus padres.

Angélica cree que fue robada en la CDMX

“Mi nombre es Angélica y te quiero contar mi historia. Nací en 1977, aparentemente en febrero en la Ciudad de México. Soy hija adoptada”.

“Mi familia adoptiva tiene por conocimiento que mi madre biológica era una mujer extranjera, aparentemente de Alemania y que me dio en adopción ilegal por la razón de que ella no podía regresar a su país con una criatura en los brazos ni embarazada”.

Cuando descubrió que fue adoptada, a ella le dijeron que su madre biológica era extranjera, sin embargo, señala que conforme fue investigando se enteró que había sido engañada y que más bien había sido robada por dos hombres de la Ciudad de México.

“Ahora que he estado haciendo investigaciones, descubro que mi madre al parecer no es ninguna mujer extranjera, sino que la persona que me ofreció con esta familia, él junto con otro señor me robaron al parecer de una casa a la que se metieron a hacer sus fechorías y estaba yo ahí y me robaron”.

“Esto es una versión que tengo de una persona cercana a mi familia adoptiva y la cual fue intermediaria”.





“Dos hombres se metieron a robar y pues me llevaron con ellos. Eso sucedió al parecer en la colonia Roma en la Ciudad de México”.

“La persona que me regala con mi familia adoptiva, me cuentan que me tenían en unas condiciones terribles, estaba muy sucia, en condiciones deplorables y esta persona que fungió como intermediaria, va y le cuenta a mi mamá adoptiva que ella ya no podía tener hijos y quería más hijos y pues tomó la oportunidad sin saber el contexto de todo lo que estaba pasando”.

"No era una mujer extranjera ni mucho menos, sino que fui robada".

Luego, Angélica pidió a todos aquellos que vean su video que difundan ya que podrían haber personas buscándola o que en algún momento intentaron dar con ella.

“Acudo a ustedes para que me ayuden a hacer viral esta historia y pues si a alguien le suena alguien le le robaron una niña, pues que se contacten conmigo, es mi derecho saber la verdad de todo esto que ha pasado, si fui una niña robada seguramente hay gente que me estuvo buscando o aún sigue buscándome”.

"Les suplico por favor todo su apoyo para que esto llegue a más personas. Gracias", concluye su mensaje Angélica Márquez.