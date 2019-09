Aparta el día, The Last of Us 2 ya tiene fecha de salida

Ya existe fecha de lanzamiento de uno de los títulos más esperados, te estamos hablando de The Last of Us: Part II y es que durante el State of Play de Sony, el equipo de Naughty anunció que el videojuego llegaría al mercado el próximo 21 de febrero del 2020.

La noticia llegó junto con un tráiler que te hará saltar de emoción, ya que permite que puedas conocer algunos de los escenarios que podrás disfrutar en el título.

Otra noticia es que el juego llegará con cuatro ediciones especiales:

1. Edición estándar, que solo incluirá el juego base pero si tienes la suerte de reservarlo podrás obtener un DLC que mejorará la capacidad de munición y habilidades de creación de objetos. Virales

2. Edición especial, incluirá una caja metálica para que puedas guardar tu disco duro y además tendrás la oportunidad de recibir un libro de arte de 48 páginas de Dark Horse.

3. Edición de coleccionista, llegará con una figura Ellie de 30 cm de altura, una réplica del brazalete de Ellie una litografía de agradecimiento, un set de pins metálicos y de pegatinas con el logo de juego.

4. Ellie Edition, que es la más completa de las cuatro, pues te incluye una réplica de la mochila del protagonista del título y un disco e vinilo con la selección de piezas que sonorizan el juego.

No se conocen más detalles del videojuego pero esperamos que en las próximas semanas llegue más información.