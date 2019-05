Así fueron los festejos del Día de Star Wars desde la Conque 2019

Por un momento, la algarabía en la Conque se detuvo ante la presencia de más de una veintena de soldados imperiales, quienes sosteniendo sus armas, descendieron desde el tercer piso del Centro de Congresos hacia el patio exterior, para dar lugar al desfile de Star wars.

Como parte del May the fourth be with you, los cosplays se dejaron fotografiar por los seguidores de estas películas producidas por el cineasta estadounidense, George Lucas.

A este homenaje se unieron los colectivos de cosplays Legión Rebelde, Legión 501 y Orden 66, así como la academia Shikay, cuyos miembros libraron una feroz batalla con sus sables de luz, ante un público expectante.

“Desde que tengo memoria Star Wars forma parte de mi vida. Nuestro objetivo como Legión es pasarle esto a los chavos, para que en vez de que anden en otras ondas, disfruten de esta gran saga”, señaló Jorge Pensado, un joven de 20 años que, desde Veracruz, viajó hasta la Conque el día de hoy, caracterizado de Kylo Ren junto a otros integrantes de su colectivo.

Andamos en la CONQUE celebrando el día de Star Wars ¿Ustedes cómo lo están pasando? pic.twitter.com/cnWecIRlSV — Código Espagueti (@SomosEspagueti) May 4, 2019

“Yo creo que si un niño se llegara a perder en convenciones como esta, al primer lugar que iría sería hacia donde se encuentra su personaje favorito, o su superhéroe”, expresó con una sonrisa, y agregó que al igual que los otros cosplayers , su agrupación mantiene el acuerdo de no despojarse de su casco para no quitarle la ilusión a los más pequeños, y “si te vistes de un personaje que no usa, la regla es que tienes que parecerte mucho a él”.

A raíz de una nota publicada el 4 de mayo de 1979, en el diario británico London Evenind News, en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, con la frase: “May the 4th with you, Maggie. Congratulations”, se dio lugar al juego de palabras que, desde el 2011, se promueve en diferentes lugares para anunciar el homenaje a Star Wars.

