Así se ve el poderoso huracán Milton desde el espacio [Video]

Mientras el huracán Milton se acerca como categoría 5 a las costas de Florida, las cámaras de la Estación Espacial Internacional (ISS), el Centro Espacial Johnson y el astronauta Mattehew Dominick, captaron la inmensidad del fenómeno que se mueve con gran fuerza y rapidez.

Tan solo este domingo, el Centro Nacional de Huracanes, señalaba a Milton como un huracán categoría 1; sin embargo, se ha convertido en uno de los fenómenos que en cuestión de horas a evolucionado con más fuerza debido a que este martes se encuentra en categoría 5.

Aunque la vista de Milton desde tierra puede ser terrorífica, el panorama cambia cuando la vista es a miles de kilómetros de él, y así lo demuestran las imágenes liberadas este martes donde Dominick, la ISS y el Centro Espacial Johnson compartieron la imponente presencia el fenómeno sobre las costas estadounidenses.

Milton visto desde el espacio

En las primeras horas de este martes, el astronauta Mattehew Dominick compartió a través de su cuenta de X, un video del huracán Milton visto desde el espacio, donde en tan solo 21 segundos se puede apreciar el tamaño de este fenómeno natural que ha alertado a las costas estadounidenses por el desastre inminente que podría dejar.

Dominick captó a Milton mientras sobrevolaba a bordo de la cápsula Dragon Endeavour.

Timelapse flying by Hurricane Milton about 2 hours ago.



1/6400 sec exposure, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/p5wBlC95mx — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

En tanto, la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) también publicó su paso sobre Milton, donde el lunes a las 10:28 horas, las cámaras externas captaron imágenes del huracán desplazándose desde el Golfo de México hacia la costa oeste de Florida, moviéndose a una velocidad de 281.635 km/hr.

At 10:28 a.m. EDT October 7, the space station flew over Hurricane Milton and external cameras captured views of the category 5 storm, packing winds of 175 miles an hour, moving across the Gulf of Mexico toward the west coast of Florida. pic.twitter.com/MTtdUosiEc — International Space Station (@Space_Station) October 7, 2024

De un color blanco grisáceo, y con un ojo perfectamente marcado entre la enorme y espesa nube en espiral, así se ve la impactante fuerza de Milton compartida en una foto por el Centro Espacial Jonhson

257 miles above the Earth, external cameras on the @Space_Station captured more imagery of Hurricane #Milton and its eye as the storm approaches the Gulf Coast of Florida. pic.twitter.com/f0tawnzBQC — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) October 8, 2024

Trayectoria de Milton

Milton se intensificó de nuevo este martes en aguas del Golfo de México y volvió a convertirse en un huracán de categoría 5 mientras se aproxima a la costa oeste de Florida, donde se espera que impacte el miércoles por la noche, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EU.

En su boletín más reciente, el NHC advirtió que "los residentes de Florida deben prepararse" en sus hogares y evacuar, si así lo indican las autoridades locales.

Se esperan también "vientos devastadores" a lo largo de partes de la costa oeste de Florida, donde un aviso de huracán está en efecto. La previsión de los meteorólogos del NHC es que Milton "permanezca como huracán a medida que cruza la península de Florida".

El sistema se encuentra localizado a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Dry Tortugas, en los Cayos de Florida, y a 775 kilómetros al suroeste de Tampa, en la costa oeste central de Florida.

Según la trayectoria pronosticada por el NHC, el centro de Milton se moverá hoy y mañana a través del este del Golfo de México y "tocará tierra a lo largo de la costa centro-oeste de Florida el miércoles por la noche", para luego cruzar la península y salir al Atlántico.