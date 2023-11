Tétrico hallazgo: atropólogo encuentra cráneo real en sección de Halloween de una tienda

Aunque todas las personas que celebran el Halloween buscan que la fecha sea la más tétrica del año, este asunto se salió de control para un antropólogo, que encontró un cráneo humano mientras realizaba algunas compras en una tienda de segunda mano en Florida, Estados Unidos.

El antropólogo en cuestión revisaba la sección de Halloween en una tienda de segunda mano ubicada en North Fort Myers, Florida, cuando reconoció entre los productos un cráneo humano.

Carmine Marceno, sheriff del condado de Lee, informó a través de redes sociales que oficiales se presentaron en la tienda luego de que fuera reportado el hallazgo y recuperaron el cráneo.

𝗦𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿 𝗙𝗶𝗻𝗱𝘀 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗦𝗸𝘂𝗹𝗹 𝗶𝗻 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗧𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗲



In a twist of not-so-humerus events: today, LCSO was notified of a skull located at a thrift store in North Fort Myers.



"Basándose en las observaciones de los detectives en la escena –detalló–, se cree que el cráneo es el de un humano".

De acuerdo con el dueño de la tienda, el cráneo se encontraba en un almacén comprado años atrás.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lee detalló que el caso no se investiga bajo sospecha criminal, pero trabajará en conjunto con la Oficina del Médico Forense del Distrito 21 para facilitar nuevas pruebas del cráneo.

Según la ley de Florida, "ninguna persona puede ofrecer, a sabiendas, comprar o vender... ningún órgano o tejido humano a cambio de una contraprestación valiosa", según recogió el canal CBSMiami.