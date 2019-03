Barbie, felices 60!

Con homenajes a mujeres y niñas, un nuevo vlog y eventos especiales, la muñeca de largas piernas, cabello rubio y cintura diminuta, celebra hoy su cumpleaños número 60 y demuestra que, sin importar su edad, sigue siendo la favorita.

La muñeca más vendida del mundo ha sido acusada de promover el estereotipo de la belleza inalcanzable por su aspecto nórdico. Sin embargo, también ha sido considerada una de las impulsoras de la mujer, puesto que desde 1960, ha promovido la visión de la profesionista.

Su figura ha sido un referente de belleza tan importante, que mujeres de todo el mundo han trasformado sus cuerpos de forma radical para parecerse a ella, los casos más sonados fueron los de Dakota Rose, Valeria Lukyanova y Anella An, quienes soñaron con convertirse en una Barbie viviente.

Sin embargo, en el 2016 el estereotipo de las muñecas altas y delgadas se rompió cuando sacaron su colección en donde introdujeron diversos tipos de cuerpos que reflejaban mejor a la mujer real.

JUGUETE SEXUAL PARA HOMBRES

El origen de la muñeca se le atribuye a la empresaria Ruth Handler, no obstante, está basada en la muñeca alemana Bild Lili, que en principio fungía como un juguete sexual para hombres.

La versatilidad de la muñeca, la ha llevado a participar en el séptimo arte siendo la película Barbie and the Rockers: out of this world, la primera producción cinematográfica. Actualmente se han realizado más de treinta en su nombre en las que ha sido desde una princesa, bailarina de ballet, hasta una gimnasta espía o princesa del espacio, y ha retomado grandes clásicos como El Cascanueces del escritor E. T. A. Hoffmann.

MÉXICO TAMBIÉN TIENE A SUS BARBIES

La muñeca también ha homenajeado a una gran variedad de mujeres de todo el mundo destacadas en los ámbitos, artísticos, profesionales y deportivos. En el caso de México se trató de la golfista Lorena Ochoa, la pintora Frida Kahlo y en este 60 aniversario a la alpinista Karla Wheelock.

EN LA CULTURA POP

Esta última generó gran polémica sobre la representación de la artista el año pasado, y después de una disputa legal, todo culminó en la prohibición de su comercialización en México.

Considerada como pionera de la mercadotecnia de juguetes, a lo largo de su existencia Barbie ha tenido su propia línea de ropa, se han hecho suites en los hoteles más lujosos del mundo en su nombre, bocinas para dispositivos electrónicos y hasta ediciones especiales de automóviles.

Además, Barbie ha sido musa de grandes artistas y diseñadores, dentro de los que destacan Oscar de la Renta, Valentino, Dior, así como Andy Warhol, quien hizo un retrato de ella en 1986.