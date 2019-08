¡Barbie lanza nueva colección inspirada en Star Wars!

No hay nada más emocionante que las ediciones especiales de Barbie y es que sin duda, Mattel siempre tiene buenas ideas.

En esta ocasión la temática se trata de Star Wars, la empresa anunció una colaboración con la franquicia cinematográfica, la cual incluye una colección de muñecas que están inspiradas en los personajes de las películas.

Introducing the all-new #StarWars x @Barbie Dolls, inspired by the film, Star Wars: A New Hope.✨Celebrating the original concept art, this collectible set pays homage to three iconic characters.



Se crearon incluso Barbies al estilo Darth Vader, el robot R2-D2, y la princesa Leia Organa, no son exactamente iguales a los personajes pero sus accesorios y vestuario te harán recordarlos.

Si eres fan de la saga, te recomendamos darle un vistazo a esta colección ,que sin duda, da un nuevo giro a los personajes ya emblemáticos de las famosas cintas.