Barbie se convierte en mutante en homenaje a las X-Men

En la Comic-Con de San Diego, Mattel aprovechó la atención de miles de fans de la franquicia creada en 1963 por Stan Lee, para presentar su nuevo producto; una edición especial de la muñeca Barbie, la cual estará inspirada en los personajes femeninos de X-Men.

La muñeca tendrá tres versiones diferentes; estará personificando a las protagonistas femeninas del cómic: Mystique, Phoenix y Storm.

If you thought @Marvel couldn't become anymore iconic, prepare to be proven wrong. Pre-order the newly announced @Barbie Collector: Marvel dolls now: https://t.co/6Yx3RGJkrG pic.twitter.com/q92xm3WCHt — GameStop (@GameStop) July 18, 2019

Celebrating 80 years of @Marvel Comics! Check for local pre-sale NOW, via @GameStop: https://t.co/seuc5zihZT. #SDCC2019 #MattelSDCC #Barbie https://t.co/ZwOwR62dWS — Mattel (@Mattel) July 18, 2019

Con las muñecas, Mattel rinde un homenaje a Marvel Comics, por su 80 aniversario. Las muñecas ya se encuentran a la venta en el sitio de Internet GameStop, a un precio de 54.99 dólares cada una. Como dato extra, este año Mattel lanzará una Barbie vestida como Ziggy Stardust, alter-ego de David Bowie.

En el Centro de Convenciones de San Diego se realiza la Comic-Con San Diego 2019, del 18 al 21 de julio.

Lee más de El Sol de Zacatecas ▼