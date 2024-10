Bill Gates pregunta en una nueva serie: ¿Y ahora qué sigue?

"Siempre me ha encantado aprender", dice Bill Gates, una afirmación que resume a la perfección su vida y el enfoque de esta serie que se estrena este 18 de septiembre. Y es que lo largo de su carrera, se ha definido como un aprendiz perpetuo, siempre en busca de nuevas formas de entender y mejorar el mundo.

Morgan Neville, productor ejecutivo de la serie y ganador del Óscar, lo describe como "una de las personas más curiosas que he conocido", resaltando que su afán por el conocimiento sigue inspirando a muchos.

La curiosidad lleva al líder tecnológico a sentarse con personalidades tan diversas como el doctor Anthony Fauci, el músico Bono, el cineasta James Cameron, la artista Lady Gaga, y los senadores Bernie Sanders y Mitt Romney, entre otros. Juntos exploran temas que afectan a toda la humanidad, como la amenaza de la desinformación, la acelerada evolución de la inteligencia artificial y las innovaciones tecnológicas necesarias para combatir el cambio climático.

La Inteligencia Artificial

Uno de los temas clave que aborda el documental es la inteligencia artificial (IA), una tecnología que Gates cree que lo transformará todo en los próximos cinco años. Aprovecha para recordar que, al igual que la revolución agrícola, innovaciones como esta traen consigo tanto esperanza como miedo. "En 1900, la gente pensaba: '¿qué van a hacer las personas?' Pero luego se crearon nuevas categorías de empleo, y estamos mucho mejor ahora que cuando todos trabajaban en el campo", explica.

La serie documental de cinco capítulos profundiza en cómo la IA podría cambiar radicalmente industrias como la biosanitaria y la educativa, aliviando las cargas administrativas de los médicos y mejorando el acceso a la información en las aulas. "Será como tener un trabajador administrativo que actúe como tutor, que dé consejos de salud, que ayude a escribir código o a resolver problemas técnicos", comenta el creador de Microsoft.

Crisis climática e innovación

Otro tema central en la serie es el cambio climático y cómo la innovación tecnológica puede ofrecer soluciones. Gates ha sido un firme defensor de la inversión en tecnologías limpias, desde reactores nucleares de nueva generación hasta métodos para fabricar hormigón sin emitir CO2. "Las acciones individuales suman", afirma. "Pero la mayoría de las emisiones provienen de la generación de electricidad y la fabricación de cosas como el acero y el hormigón. Necesitamos cambios estructurales para llegar a emisiones netas cero".

Las enfermedades y la desinformación

Existen dos posibles escenarios catastróficos que preocupan en especial al filántropo. “Mucho del malestar actual en el mundo podría desencadenar una gran guerra”, afirmó a CNBC Make It. Y aunque “aunque logremos evitar otra gran guerra, habrá otra pandemia, muy probablemente en los próximos 25 años”.

Para él y otros defensores de la salud global, la principal preocupación es si los países estarán mejor preparados que cuando surgió el Covid-19. “El país que el mundo esperaba que liderara y fuera el modelo no cumplió con esas expectativas”, asegura Gates refiriéndose a Estados Unidos.

El documental también profundiza en las críticas y controversias, alimentadas por la desinformación y la desconfianza hacia las instituciones, que han acompañado a Bill Gates a lo largo de su trayectoria, muchas de las cuales se intensificaron durante la pandemia de Covid-19. Entre las teorías conspirativas más difundidas se encuentran aquellas que lo acusan de intentar implantar microchips a través de las vacunas, o de haber orquestado, junto a grandes gobiernos y élites mundiales, pandemias planificadas con el objetivo de controlar a la población.

También reflexiona sobre el peligro de la creciente desconfianza hacia la ciencia y las instituciones, algo que considera una amenaza no solo para la salud pública, sino para el progreso de la humanidad en general. El documental muestra su determinación de seguir adelante, a pesar de las críticas, y su esperanza en que, con el tiempo, la verdad científica y la evidencia prevalecerán sobre la desinformación.

El creador de Microsoft subraya la importancia de tomar decisiones informadas y basadas en datos científicos, en lugar de dejarse llevar por la desinformación o los intereses a corto plazo. En este sentido, el documental refleja no solo su visión personal, sino también un mensaje de esperanza para el futuro: un futuro en el que, si actuamos con rapidez y de forma conjunta, podemos evitar los peores escenarios y aprovechar al máximo las oportunidades tecnológicas para mejorar la vida de millones de personas.

What’s Next? The Future with Bill Gates no es sólo una reflexión sobre los problemas actuales, sino una invitación a imaginar un futuro en el que la ciencia, la tecnología y la cooperación global puedan transformar el mundo de manera positiva. La serie deja al espectador no solo con una mayor comprensión de los desafíos que enfrenta la humanidad, sino también con la sensación de que un cambio real está a nuestro alcance, y el futuro depende de nuestras decisiones en el presente.