Bomba de la Segunda Guerra Mundial estalla 79 años tarde en un aeropuerto de Japón

Hace 79 años que el entonces Imperio de Japón firmó su rendición en la Segunda Guerra Mundial, esto tras las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en Nagasaki e Hiroshima. No obstante, los peligrosos vestigios de la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad siguen causando estragos. Muestra de ello fue la bomba que explotó aeropuerto de Miyazaki.

Se cree que dicha bomba fue lanzada por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, está estalló cerca de una pista de aterrizaje del aeropuerto de Miyazaki al sur de la isla.

La explosión sorprendió a más de uno, no obstante no hubo heridos ni afectaciones mayores, más que el cierre del aerodromo durante todo el miércoles.

Cultura Yasuaki Yamashita, sobreviviente a bomba nuclear que hizo su vida en México

Tras la explosión de la antaña bomba, llegaron bomberos a auxuliar a las autoridades del aeropuerto, y junto a la policia evacuaron a los usuarios.

🌐 Breaking News: Explosion at Miyazaki Airport? ✈️💥



This morning, an explosion was reportedly captured on the information camera at Miyazaki Airport at 7:58 AM, sending plumes of dust into the air.



The airport office has confirmed that a sinkhole was found on the taxiway… pic.twitter.com/LPwA0VKsPp — Currently JAPAN (@Currently_JAPAN) October 2, 2024

¿Cómo supieron que era una bomba de la Segunda Guerra Mundial?

Tras la evacuación, autoridades locales y del aeropuerto, inspeccionaron la zona de explosión y se encontraron con un agujero de aproximadamente 7 metros de diámetro y un metro de profundidad en la vía de rodaje que conduce a la pista de aterrizaje.

Fuerzas de Autodefensa de Japón enviaron al aeropuerto una unidad de detección y desactivación de explosivos para investigar la explosión, determinando que la explosión la causó "una bomba que permanecía sin estallar de fabricación estadounidense".

Cabe mencionar que no es un hecho que sea nuevo en el aeropuerto de Miyazaki, pues tan sólo en 2011 se hallaron dos bombas de 50 y de 250 kilos que se cree que fueron lanzadas por el Ejército estadounidense durante la II Guerra Mundial, mientras que en 2009 se halló otro explosivo durante unas obras aledañas al aeropuerto, que fue construido sobre un antiguo aeródromo de la Armada Imperial japonesa.

La Segunda Guerra Mundial dejó severas consecuencias a Japón

La vida de miles de japoneses cambió por completo el 6 y el 9 de agosto de 1945, fechas en las que Estados Unidos lanzó "Little Boy" en Hiroshima y "Fat Man" en Nagasaki, terminando de esta forma fulminante con la Segunda Guerra Mundial

De acuerdo con la UNESCO y Derechos Humanos, en total, se estima que fallecieron hasta 214 mil personas tan sólo de la explosión de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki.

Cabe mencionar que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más sangriento en la historia de la humanidad, pues se estima que fallecieron 40 millones de civiles y 20 millones de soldados, siendo casi la mitad de las bajas del pueblo y ejército de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

|| Con información de EFE ||