Burlas sobre Ben Affleck "agotado" por JLo tocan el mito: ¿los hombres siempre quieren sexo?

Los paparazzis detrás de Jennifer Lopez y Ben Affleck durante su luna de miel por París no fueron del agrado, sobre todo, del actor, a quien las imágenes no le hicieron justicia y siempre se vio cansado y demacrado en comparación de la cantante originaria del Bronx.

La gota que derramó el vaso fue cuando al protagonista de Batman se le captó durmiendo durante un crucero por el río Sena, desatando todo tipo de comentarios y memes que hacían referencia a la sexualidad de la pareja.

Las redes sociales “concluyeron” que todo se debía a las “exigencias sexuales” de JLo, pues antes de su boda se rumoró que había una cláusula en su contrato prenupcial donde la actriz pedía que Ben y ella tuvieran relaciones cuatro veces o más a la semana.

Jennifer López tras su primera noche de bodas // Ben Affleck pic.twitter.com/fRDr04jrVQ — Federico 😬 🌳 (@2945Jf) July 24, 2022 Ben Affleck cuando mira que ya es de noche otra vez pic.twitter.com/bg33ePFnZ4 — Voz de Locutor 🎙️ (@Voz_Locutor) July 30, 2022 Ben Affleck en 2 meses más pic.twitter.com/bb4XccUiMG — Danicuentista 🎈 (@Danicuentista) July 26, 2022 Aquí se puede ver que Ben Affleck atiende el negocio 4 veces por semana y JLo es la jefa: pic.twitter.com/AbeLbhKGDX — DOSMIL16 ❤️‍🔥 (@esquinaextrema) July 24, 2022

El mito

Cualquiera se sentiría “emocionado” ante esta propuesta, pues los hombres siempre quieren sexo o… ¿solo es un mito?

De acuerdo con sexólogos, los hombres no están pensando en tener relaciones a todas horas, solo es un mito fomentado por la estructura patriarcal y machista de la sociedad, así como de los medios de comunicación.

En su libro “No siempre con ganas: la nueva ciencia de los hombres, el sexo y las relaciones”, la terapeuta sexual y familiar Sarah Hunter Murray llevó a cabo una encuesta a 200 hombres heterosexuales entre los 18 y los 65 años, casados o en relaciones a largo plazo, donde resultó que la mayoría afirmó que debía existir una conexión con ellas para sentir deseo.

“El hecho de que los hombres tienen más deseo que las mujeres es, bueno, un mito”, afirmó en su obra para agregar: “Lo que estamos viendo, estudio tras estudio, es que en las relaciones de pareja heterosexuales, los hombres y las mujeres tienen la misma probabilidad de ser la pareja con mayor deseo”.

La edad

Más allá de pensar que con el paso de los años se reduce el deseo sexual, son las responsabilidades diarias, el cansancio y el estrés lo que afecta tanto a hombres como mujeres.

Hunter señala que conforme pasan de los 40 años las relaciones en la cama dejan de ser una prioridad, porque se prefiere estar descansado para ir a trabajar a primera hora.

Sin embargo, una de las mejores maneras de liberar el estrés es teniendo sexo.

La University of the West of Scotland refiere que el sexo, al liberar las endorfinas y oxcitocina, eliminan del cerebro las situaciones de ansiedad, tristeza y depresión, además que eleva los niveles de ciertos anticuerpos, fortaleciendo el sistema inmunológico.