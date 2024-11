Camp Century: la "ciudad bajo el hielo" en Groelandia que la NASA descubrió por accidente

En una de sus investigaciones, el científico de la NASA Chad Greene descubrió los restos de Camp Century, una base militar estadounidense conocida también como "ciudad bajo hielo" que según el Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales, fue construida en Groelandia en 1959.

El Observatorio de la Tierra de la NASA dice que este hallazgo se realizó en abril de 2024, mientras un equipo de investigadores sobrevolaba por el terreno y el radar identificó los restos, aunque al inicio no sabían qué era.

"Nuestro objetivo era calibrar, validar y comprender las capacidades y limitaciones de los (radares) UAVSAR para mapear las capas internas de la capa de hielo y la interfaz entre el hielo y el lecho”, explicó el equipo de expertos.

¿Qué es Camp Century?

El organismo perteneciente a la NASA explica que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos construyó esta base militar excavando una red de túneles dentro de la capa de hielo cercana a la superficie.

Sin embargo, esta ciudad bajo el hielo fue abandonada menos de 10 años después, en 1967, y durante todo este tiempo la nieve y el hielo se acumuló, enterrándola al menos 30 metros debajo de la superficie.

There’s a camp under the ice! 🤯



A new radar image captured by @NASAJPL scientists during UAVSAR instrument tests reveals structural elements of Camp Century, an abandoned U.S. military base that is now buried within the Greenland Ice Sheet. https://t.co/mksKUpXA59 pic.twitter.com/NZszT5PFlI — NASA Earth (@NASAEarth) November 26, 2024

El objetivo de esta ciudad subterránea era probar técnicas de construcción en el Ártico y además de realizar investigaciones científicas. Durante su funcionamiento, el campamento albergó entre 85 y 200 soldados y funcionaba con un reactor nuclear, según el Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales, (CIRES, por sus siglas en inglés).

Restos del Camp Century podrían alterar ecosistemas

En 2016, el CIRES dijo que debido al cambio climático la parte de la capa de hielo que cubre el Campamento Century podría empezar a derretirse a finales de siglo.

"Si el hielo se derrite, la infraestructura del campamento, así como los residuos biológicos, químicos y radiactivos restantes, podrían volver a entrar en el medio ambiente y potencialmente alterar los ecosistemas cercanos" dijo en un comunicado.

Cuando se hizo el hallazgo, la NASA dijo que los vuelos de prueba que capturaron Camp Century a principios de este año permitirán que la próxima generación de investigadores, haga campañas de mapeo no solo en Groenlandia, sino también en la Antártida y otros lugares.