No es broma: El Joker y otros personajes de películas pelean por la gubernatura de Japón

¿Qué harías para ganar un puesto en el gobierno? Candidatos y candidatas a la gubernatura de Japón llegaron disfrazados de villanos y hasta personajes de películas de comedia con tal de convencer al electorado de darles su voto.

El 7 julio se celebrarán elecciones en Japón. Este año se rompió un récord histórico con el registro de 56 candidatos y candidatas que se presentaron en la contienda oficial que tendrá una duración de 17 días, de acuerdo con el medio nipón NHK.

Sin embargo, en el arranque de la campaña electoral lo que más ha dado de que hablar son las personas que entraron a la contienda, y no precisamente por sus propuestas.

Candidatos... extraños contienden en Japón

Si Tokio fuera Ciudad Gótica, "El joker" estaría más que vetado de las elecciones; sin embargo en la región nipona es uno de los candidatos.

El candidato que vestía un traje guinda y unos zapatos rojos no dejó de reírse durante los seis minutos que le da la cadena NHK a cada contendiente para que exprese sus ideas.

El joker se postulo para gobernador de Tokio

Las emisoras de Japón están obligadas a darle un espacio a todos los candidatos y bueno jsjs

Encima la intérprete atrás full laburo serio pic.twitter.com/I25TTxImx7 — ElBuni (@therealbuni) June 28, 2024

Uno hombre caracterizado como el personaje principal de "La máscara", con traje amarillo y piel pintada de verde, también se presentó al debate. Su imagen aparece en la planilla completa de aspirantes a la gubernatura de Tokio.

Foto: NHK

Otro de los personajes que apareció fue Yokoyama Midori, un candidato que se dedica a hacer comedia en internet, quien asistió al debate de candidatos menores de Nico Nico. sin embargo, lo que sorprendió es que lejos de hacer bromas, se dedicó a responder de manera seria sin exceder el tiempo que se le daba para hablar.

Yokoyama Midori, an NHK Party candidate who lists his occupation as "Internet Comedian," attended the Nico Nico minor candidates debate tonight. Instead of making jokes, he gave somewhat serious answers to policy questions and respected the time limit.pic.twitter.com/Uaa9BcEcsb https://t.co/4DpdLfnid3 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) June 24, 2024

Y es que en en Japón casi cualquier persona puede contender por un puesto público, ya que solo son necesarios algunos requisitos como realizar un depósito de 3 millones de yenes que son poco más de 340 mil pesos mexicanos, y que se les regresan si obtienen el 10 por ciento de los votos.

Además, las elecciones de Tokio son unas de las más grandes de Japón, por lo que es común encontrar a influencers, músicos u otras personalidades de internet, como contendientes en el proceso electoral explica en su cuenta de X el experto en política japonesa Jeffrey J. Hall.