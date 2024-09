Cápsulas suicidas en Suiza: qué son y por qué causan controversia

En Suiza, la cápsula "Sarco" está causando gran controversia, pues su finalidad es privar de la vida a la persona que desee usarla, esto, como una alternativa de muerte asistida o eutanasia.

"El Proyecto Sarco busca integrar nuevas tecnologías para hacer de la muerte electiva en paz un derecho de todos los adultos racionales", se puede leer en las redes sociales del proyecto.

La cápsula Sarco fue creada por el doctor australiano Philip Nitschke, quien de acuerdo a la organización Exit Internacional, se convirtió en el primer médico del mundo en administrar una inyección voluntaria, legal y letal.

Doble Vía Un matrimonio holandés muere tomado de la mano tras pedir la eutanasia

Philip Nitschke argumenta que las personas deben ser libres de elegir cómo quieren morir, independientemente de que padezcan una enfermedad terminal o no.

¿Cómo funciona la cápsula suicida?

Según el sitio oficial de Sarco o "cápsula suicida", su objetivo consiste en provocar una muerte hipóxica (con poco oxígeno) e hipocápnica (con poco dióxido de carbono), por lo que esto ocurre luego de pocos minutos de estar dentro y de oprimir el botón que la activa.

Asimismo, se explica que la persona que decide hacer uso de dicho dispositivo es quien aprieta el botón para hacerlo funcionar y que debe pasar por un proceso donde se asegure que está en uso de sus facultades.

La cápsula Sarco se pudo utilizar por primera vez en Suiza debido a la forma en que está redactado el Código Penal suizo. En dicho país no es un delito ayudar a alguien a morir siempre que los motivos sean altruistas.

Swiss doctors like Erika Preisig attack Sarco…..they demand that assisted suicide is seen as a ‘medical activity’ where the doctors (like her) have total control…Sarco de-medicalises death and disrupts the dreams and control of doctors like her.. pic.twitter.com/4p3F5tZB0a — Sarco Project (@SarcoProject) September 26, 2024

La controversia de la cápsula suicida

Recientemente, la policía de Schaffhausen en Suiza abrió una carpeta de investigación contra varias personas por la supuesta complicidad en un suicidio que se llevó a cabo con la cápsula Sarco, siendo ésta la primera vez que era utilizada.

Imagen de la cápsula suicida Sarco creada por Philip Nitschke. | Foto: Sarco Project

"La cápsula suicida Sarco fue incautada y el fallecido fue trasladado al IRMZ para una autopsia. Además, varias personas en la zona de Merishausen fueron detenidas por la policía. La fiscalía también está investigando si se han cometido otros delitos penales", se puede leer en el comunicado de las autoridades suizas.

Ante esto, el creador de Sarco, Philip Nitschke, argumentó en sus redes que la mujer de 64 años que usó la cápsula suicida Sarco tuvo la muerte digna que ella buscaba.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Dicha controversia abrió una fuerte conversación en redes sociales sobre la muerte asistida, la eutanasia y el suicidio, pues hay quienes argumentan que las personas pueden decidir cómo morir.