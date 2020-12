Carlos Villagrán "Quico" busca candidatura en elecciones 2021

Tal parece que el mundo de la farándula y la política van tomados de la mano y es que la lista de celebridades que entran al gobierno cada vez es más grande. Esta ocasión sería Carlos Villagrán, más conocido por protagonizar a Quico en el Chavo del 8, quien daría este paso durante las elecciones del 2021.

Aunque no se han dado a conocer más detalles sobre el cargo por el que participaría, el actor sería candidato del Partido Querétaro Independiente.

La semana pasada, Concepción Herrera Martínez, presidenta del partido y diputada local de la entidad, informó sobre esta posibilidad, y más tarde, Carlos Villagrán terminó por confirmar sus intenciones de incursionarse esta nueva oportunidad laboral.

Se prevé que el actor comience a reunirse esta semana con los dirigentes del partido en Querétaro, estado en donde radica desde hace más de 30 años, aunque también pasa largo tiempo en Texas.

En entrevista para un medio local, Villagrán reveló que fue contactado por miembros de éste y fue que decidió viajar a la entidad mexicana con el fin de conocer detalles sobre la propuesta que le hacen, pues desconoce incluso, el cargo para el que se estaría postulando.

“Nunca había pensado, ni me había pasado por la mente una cosa así, mi trabajo es totalmente distinto: hacer reír, vestirme de Quico... y todo ese tipo de cosas, pero lo otro, tengo que esperar a ver qué”, declaró.

Mientras que la versión que presentó la dirigente del partido es contraria a la del actor, pues dijo que fue él quien los buscó y no ellos a él como lo mencionó Villagrán.

“Efectivamente, hay un interés, al menos así lo ha manifestado una de las personas cercanas (al actor), un representante también del señor Villagrán. Ha mencionado que tienen la intención de participar, no han determinado hasta este momento qué candidatura o qué cargo quisiera participar. Están de manera muy interesada en participar en el proceso electoral”.

Por otra parte, "Quico", como más lo conocen, señaló que antes de tomar su decisión, debe escuchar la propuesta que tienen preparada los de Querétaro Independiente y aseguró, que en caso de aceptar lo que se debe hacer es cambiar el fondo de este sector y no sólo buscar beneficio propio, como lo hacen muchos de los políticos.

"Le repito, por amabilidad, por ser una persona decente, tengo que dejar hablar a la gente y después decirle mi decisión, si podría yo ser capaz de ocupar un puesto".

Y Carlos Villagrán no ha sido el único de "El Chavo del 8" en mostrar interés en este sector, pues aunque no participó en los comicios, Roberto Bolaños, mostró gran apoyo al PAN.

“Yo voté por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota. Sólo me falló la última; y no me arrepiento de ninguno”, reveló "Chespirito" a través de una publicación en Twitter.