Celebran el legado de Yoko Ono

Un nuevo álbum celebra el trabajo de la artista multimedia, cantante, compositora y activista Yoko Ono. El disco, titulado Ocean Child: Songs of Yoko Ono será lanzado el 18 de febrero de 2022, coincidiendo con el cumpleaños 89 de la artista.

Imaginado y curado por Benjamin Gibbard (líder de Death Cab for Cutie), el álbum está compuesto por 14 nuevas versiones de las canciones de Ono, interpretadas por una amplia gama de artistas, entre los que destacan David Byrne, Yo la Tengo, Death Cab for Cutie, Sharon Van Etten y The Flaming Lips.

El primer adelanto del disco es la versión de la canción “Who Has Seen The Wind?”, realizada precisamente por David Byrne y Yo La Tengo.

Pero Ocean Child… muestra aún más el trabajo de Ono con interpretaciones de notables seguidores de su carrera como Deerhoof y The Flaming Lips, quienes al igual que Yo La Tengo, han disfrutado de colaboraciones anteriores con la artista.

También se presentan nuevas versiones de gente como Sharon Van Etten, US Girls, Japanese Breakfast, Stephin Merritt (de Magnetic Fields), Sudan Archives, We Are KING, Amber Coffman y los propios Death Cab for Cutie, quienes ayudan a recordar la trascendencia cultural y artística de Ono.

De acuerdo con la discográfica Warner, quien lanzará el disco, una parte de las ganancias obtenidas por la venta del álbum se donará a WhyHunger, una organización sin fines de lucro que Ono ha apoyado durante décadas en sus esfuerzos por transformar el sistema alimentario mediante la construcción de la justicia social y atacando las causas del hambre y la pobreza.

“Yoko Ono ha sido una fuerza innovadora e influyente en la música y el arte durante más de siete décadas, todo mientras hacía campaña por la paz a nivel mundial”, agrega la discográfica.

Por su parte, el curador del proyecto exclama: “Yoko hace arte que nos enseña a todos que la paz es posible.”

“El obstáculo más alto a superar siempre ha sido la ignorancia del público en cuanto a la amplitud del trabajo de Yoko. Para ponerlo en contexto: Es un artista cuya producción ha abarcado una gama que va desde la vanguardia hasta el pop chicloso, a menudo en un solo álbum. Durante años, ha sido mi posición que su composición se ha pasado por alto criminalmente. Constantemente ha creado melodías tan memorables como las de los mejores escritores pop. Como letrista, siempre ha escrito con conmoción, sofisticación y profunda introspección”, asegura Gibbard.

“Algunas de sus mejores canciones han sido versionadas y compiladas aquí por un grupo de músicos que abarca generaciones para quienes su trabajo ha significado mucho. Tengo la más sincera esperanza de que una nueva generación de fans de Yoko Ono se enamore de su composición debido en una pequeña parte a este álbum que hemos creado”, agrega.

Además, Ocean Child: Songs of Yoko Ono estará acompañado de un podcast exclusivo, que se estrenará a través de todos los proveedores de podcasts y que será presentado por Gibbard en compañía de la periodista musical Jenny Eliscu y con discusiones en profundidad sobre la música y el legado de Ono con muchos de los artistas que aparecen en el nuevo álbum.

LAS VERSIONES

La cantautora Sharon Van Etten es la encargada de abrir el disco con su versión de “Toyboat”, seguida de los mencionados David Byrne y Yo La Tengo con “Who Has Seen The Wind?”. Sudan Archives hacen lo propio con “Dogtown” y Death Cab for Cutie colaboran con “Waiting For The Sunrise”.

Thao propone su versión de “Yellow Girl (Stand For Life)”, US Girls aportan “Born In A Prison” y Jay Som su reinterpretación de “Growing Pain”. En la segunda mitad, Stephin Merritt (de Magnetic Fields) contribuye con “Listen, The Snow Is Falling”, Deerhoof con “No No No” y We Are KING con “Don't Be Scared”.

Finalmente nos encontramos con nuevas versiones de “Mrs. Lennon”, a cargo de The Flaming Lips; “No One Sees Me Like You Do”, con Japanese Breakfast; “There Is No Goodbye Between Us”, de nuevo con Yo La Tengo y finalmente con “Run Run Run”, en manos de Amber Coffman.

Ocean Child… se suma a la larga lista de compilaciones como Welcome: The Many Sides Of Yoko Ono, Open Your Box, Rising Mixes, Yes, I'm A Witch y Yes, I'm A Witch Too, en las que, ya sea a través de nuevas versiones, colaboraciones o remixes, distintos artistas celebran la trascendencia artística de Yoko Ono.

