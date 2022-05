Celebrarán en CDMX Star Wars Day con concierto sinfónico

El gobierno de la CDMX se une al festejo mundial por el día de Star Wars, la saga cinematográfica más popular en cuanto al espacio y galaxias se refiere. Autoridades capitalinas alistan un espectáculo musical que no tendrá costo alguno, además que será abierto al público en general.

Ya en días pasados desde las redes sociales del Instituto de la Juventud habían anunciado que se preparaba un evento para conmemorar el Star Wars Day, el cual se celebra alrededor de todo el mundo especialmente por los seguidores de la franquicia creada por George Lucas.

Tras la expectativa generada, el Injuve y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmaron la celebración, que correrá a cargo de una banda sinfónica que interpretará parte del soundtrack de esta legendaria historia.

¿Dónde se realizará el Star Wars sinfónico?

De acuerdo al anuncio del Injuve, la presentación de Star Wars Sinfónico se realizará en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en el cruce de las avenida Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena.

El evento está programado para iniciar a las 19:00 horas del miércoles 4 de mayo, el evento se realizará al aire libre y, de acuerdo a información oficial, será gratuito.

El concierto forma parte del programa Los Jóvenes Unen al Barrio, que entre otras actividades, realizan jornadas en colonias populares y con altos índices delictivos en la capital del país, beneficiando a quienes apoyan con ayuda comunitaria.

¿Porqué se celebra el 4 de mayo como el día de Star Wars?

El Star Wars Day surge tras la publicación el 4 de mayo de 1979 de una nota en el periódico London Evening, en el que felicitaban a la Dama de Hierro, Margaret Thatcher tras ser nombrada primera ministra de Reino Unido.

“May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”: que se traduce “que la fuerza te acompañe, Maggie. Felicidades”, algo que fue relacionado con el estreno de 'Star Wars: Una nueva esperanza', la cinta que dio origen a la saga.

Otra de las razones por las que se declaró como Star Wars Day al 4 de mayo, es por el sonido de su pronunciación en inglés, “May the fourth”, muy similar a 'May the Force be with you”, (que la fuerza te acompañe), tal vez la frase más significativa de toda la serie.

