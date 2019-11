Matan en China a cerditos en pruebas de colisiones

La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- A pesar de la incansable lucha de activistas en todo el mundo por disuadir a las empresas de utilizar animales para este tipo de prácticas, un caso que trascendió fue, el de unos cerdos vivos que utilizan para las pruebas de choque en una compañía automotriz China.

La organización PETA dio a conocer este cruel trato hacia los animales, además de ser sacrificados, son sometidos a un proceso alimenticio riguroso, donde les limitan alimentos y el consumo de agua previo a estas pruebas.

Foto: peta.org

Experimenters in China fasten abused and frightened animals into car seats and CRASH them into walls even though PETA essentially ended this junk science in the US more than 25 years ago!



PETA WILL end this WORLDWIDE. https://t.co/aAuiQoHA7N — PETA (@peta) 4 de noviembre de 2019

Cabe destacar que, de unos 15 cerditos que se utilizaron, 7 de ellos murieron al instante. El resto de ellos quedaron con fracturas en huesos, heridas internas y externas. La indignación creció junto a la justificación de los investigadores, pues aseguran que la anatomía de los puerquitos es similar a la de un niño de 6 años.

Luego de ser sometidos a estos experimentos donde las velocidades ascienden a más de 48 kilómetros por hora, los animales que no logran sobrevivir son canalizados al área donde se determinan las causas de su muerte, la cantidad de huesos rotos y el nivel de sufrimiento.

Foto: peta.org

Foto: peta.org

Según la opinión de uno de los activistas más fervientes de este caso que ha despertado la indignación de quienes defienden a los animales de esta indigno procedimiento, asegura que no tiene justificación y no tendría porqué volver a realizarse.

Esta es una de las declaraciones de Zachary Toliver "Los cerdos no se sientan naturalmente en los asientos del automóvil. Su anatomía también es muy diferente de la de los humanos, por lo que los datos obtenidos de estos horribles experimentos con animales no son aplicables a las víctimas humanas de accidentes automovilísticos", manifestó.

Habrá que esperar la respuesta ante la petición de la organización, pues la respaldan millones de activistas en todo el mundo.