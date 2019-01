¿Misoginia en el CES 2019? Prohíben exhibir premiado dildo

La organización detrás del CES 2019, Consumer Technology Association (CTA por sus siglas en inglés), anuló el reconocimiento a una startup de juguetes eróticos para mujeres y prohibió su participación en esta edición.

La asociación consideró que el vibrador personal de Lora DiCarlo es inmoral y obsceno, informa Tech Crunch.

El juguete Osé busca recrear la sensación de la lengua, boca y dedos humanos para generar un "orgasmo múltiple".

En octubre de 2018, el dildo ganó el reconocimiento por innovación en la categoría de robótica y drones; semanas después, Lora Haddock, CEO y fundadora, recibió un correo electrónico en el que le informaban que su premio había sido revocado.

Ahora en el CES 2019, el CTA recurrió a una de sus cláusulas, indicando que aquellos concursantes que de acuerdo a su exclusivo criterio fuesen considerados “inmorales, obscenos, indecentes, profanos o no en consonancia con la imagen de la CTA serán descalificados”.

Sin embargo, en otras ediciones, diversas empresas de tecnología erótica han presentado en la feria desde muñecas sexuales robóticas, hasta la pornografía en realidad virtual.

A través de una carta pública, DiCarlo comentó que hay algo amenazante sobre Osé.

"Otros juguetes eróticos se han exhibido en el CES, incluso algunos han ganado premios, pero aparentemente hay algo diferente, algo amenazante sobre Osé, un producto creado por y para empoderar mujeres."

A pesar de la polémica, el juguete sexual Osé llegará al mercado a finales de este año.