"Me da miedo salir a la calle", confiesa Fer la chica que apareció en el chat de un senador

Fer Moreno tiene 20 años y es alumna de la carrera de Marketing. Esta semana se vio involucrada en un escándalo protagonizado por el senador Ismael García Cabeza de Vaca, quien fue captado a través de una fotografía chateando con otras dos personas; en los mensajes, el funcionario decía: “ le dijeran al padrote que quería tener relaciones sexuales con la escort”.

Mientras se encontraba en su casa, recibió la noticia gracias a una etiqueta en un portal de Internet donde salía su fotografía y la nota del escándalo.

Ver esta publicación en Instagram "Desear no es querer. Se desea lo que se sabe que no dura. Se quiere lo que se sabe que es eterno". ❤️ Una publicación compartida de Fer Moreno (@fershymp) el 23 Sep, 2018 a las 4:25 PDT

Fer habló con El Sol de Cuernavaca sobre cómo le impactó este chat:

"Primero pensé que era una broma; después me di cuenta que no y que muchísima gente me estaba reconociendo y me etiquetaban. Después tuve que salir a desmentir que no era cierto, que yo no me dedico a eso; sentí mucha impotencia, porque al principio yo no entendía por qué esta persona tenía una foto mía y porque se expresaba así de mi.

"Después, los comentarios que llegaron también me sacaron de onda, porque yo no me meto con nadie, y que de repente muchas personas me insulten, no está bonito", afirmó la estudiante de Marketing.

Ver esta publicación en Instagram But first let me take a #selfie ⭐️ Una publicación compartida de Fer Moreno (@fershymp) el 20 Sep, 2018 a las 9:51 PDT

Tras la noticia, Fer tuvo que soportar una gran cantidad de comentarios, tanto de hombres como de mujeres, quienes la llamaban puta y a quien culpaban por las acciones del senador.

También recibió mensajes donde le preguntaban cuánto cobraba, así como diversos comentarios despectivos. “Recibí amenazas y hasta comentarios hacia mi novio, diciéndole que él era el padrote, y hasta a mis papás diciéndoles 'me quiero dar a tu hija'; yo quiero pensar que alguien se estaba haciendo pasar por mí y por eso llegó a manos del senador".

Ver esta publicación en Instagram I said yes, again. 😂 Una publicación compartida de Fer Moreno (@fershymp) el 18 Sep, 2018 a las 2:39 PDT

Sin embargo, asegura que existe otra versión más grave, la cual indica que alguien le quiere hacer algo y el senador podría ser la persona que pagara por ella, afirma.

"Me escondí los últimos tres días por miedo y vergüenza, pero ya me siento más tranquila; he expresado el miedo y la gente se ha mostrado empática conmigo y me han externado palabras de apoyo, más que los mensajes de odio. Tenía miedo, pero al hacer esto público me estoy protegiendo", comenta Fer.

Ver esta publicación en Instagram Quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. 🌊 Una publicación compartida de Fer Moreno (@fershymp) el 24 Jun, 2018 a las 3:56 PDT

Ella fue blanco de las páginas amarillistas en redes sociales, quienes la etiquetaron de muchas cosas; incluso subieron fotos de personas desnudas con su cara.

Me da miedo salir a la calle y que alguien se sienta con el derecho de hacerme algo

Tampoco recibió el apoyo de su propio género; “las mismas mujeres me decían que era mi culpa por cómo me vestía y las fotos que subía, hubo muchas personas que no sabían lo que estaba pasando y aún así opinaban".

Y agrego: "Nosotras tenemos derecho de salir y de ponernos cualquier cosa que nos haga sentir bonitas y no tenemos porqué estarnos preocupando de que le vamos a gustar a alguien para que nos lleve o nos haga algo; nadie tiene derecho de tocarnos solo porque vamos vestidas con un short o una falda, no somos escorts porque subimos una foto con escote a nuestras redes sociales".

Ver esta publicación en Instagram #HawkersCampus #HawkersCo #HawkersRepsMX @felipeprzg 😎 @strangedonutsmx @hawkerscampus Una publicación compartida de Fer Moreno (@fershymp) el 17 Oct, 2017 a las 10:58 PDT

Es un tema muy preocupante que tanto hombres como mujeres vivan a flor de piel la misoginia que se vive día a día en México, es un problema que tanto hombres como mujeres seamos educados para creer que las mujeres no pueden mostrar su cuerpo y que si lo hacen sean agredidas, aseguró en entrevista.

Fer nos da una percepción real a pesar de su corta edad.

Ver esta publicación en Instagram Sunday vibes ☀️ Una publicación compartida de Fer Moreno (@fershymp) el 17 Jun, 2018 a las 7:58 PDT

“Somos chavas y hay que apoyarnos entre nosotras, no ver cómo nos metemos la pata y pues qué mala onda que las chicas que me insultaron se expresen así y que ellas mismas apoyen el machismo, ya que justifican las actitudes de los hombres. Espero que esto se pueda tomar como ejemplo y que el senador haya aprendido la lección y que cambie su actitud, y pues que esto ayude a alguna chava, que esto tenga un impacto para modificar las conductas de nuestros personajes políticos y del entorno social en el que nos movemos las mujeres”.