China prohíbe jugar videojuegos durante la madrugada por esta razón

Una nueva medida, un tanto polémica, ha sido implementada en China y muy en concreto para los adolescentes fanáticos de los videojuegos.

Los menores de 18 años sólo podrán jugar videojuegos 90 minutos diarios de lunes a viernes y esta medida además forma parte de una nueva ley que busca combatir la adicción a los videojuegos, la miopía y bajo rendimiento académico.

La nueva ley que será de aplicación inmediata, también contempla restricciones de gasto en los juegos en línea, los niños y adolescentes chinos podrán gasta entre 28 y 57 dólares (535.72 hasta 1090.58 pesos mexicanos) al mes en esos conceptos.

Los noventa minutos deberán ser empleados entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, quedando estrictamente prohibido que sean usados durante la madrugada; los sábados, domingos y durante las vacaciones podrán jugar hasta 3 horas.

De acuerdo a la información compartida por The New York Times, la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones de China reveló esta estrategia a principios de la semana.

Además, para obtener las cuentas digitales de las diferentes aplicaciones, los jugadores menores de edad deberán usar sus datos reales, tales como una identificación y su nombre completo.