¿Chocolates para San Valentín? Conoce las marcas de chocolates "engañosos"

El Día del Amor y la Amistad (14 de febrero), ya esta a unos días de celebrase y como es costumbre muchas personas piensan en regalar chocolates, ya sea al amor de su vida o esa persona que es especial por brindarnos su amistad, sin embargo, a veces como reza el dicho "no todo lo que brilla es oro" o en este caso "no todo es chocolate".

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sometió a un minucioso análisis a varias marcas para conocer aquellas que sí estaban elaboradas con cacao y las que su ingrediente principal no era precisamente el chocolate.

¡No te pierdas la #RevistaDelConsumidor de febrero!Te guiáremos para que aprendas a elegir flores al mejor precio y entérate si el chocolate que piensas regalar es en realidad chocolate; nuestro invitado especial el chef chocolatero @JoseRaCastillo https://t.co/aif3tppGIE pic.twitter.com/eUlaG7dJL2 — Profeco (@Profeco) February 8, 2020

La marcas que se analizaron fueron La Suiza, Lindt Lindor, Lady Godiva, Bremen Cerize, Sanborns Chocolates, Hershey's, Picard, Colosseo, Laposse, Turin y Carlos V.

De acuerdo con la Norma Oficial mexicana 186 el chocolate se considera un producto elaborado a partir de una mezcla de pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa y azúcares.

Ya sea blanco, amargo, con leche o semiamargo su grasa no debe de contener una proporción mayor al 5% de grasa vegetal diferente a la manteca de cacao. Un chocolate no debería ostentarse como tal si no cumple con lo anterior.

via GIPHY

Sin embargo, algunas no cumplieron del todo, así lo declaró la Profeco.





"Nos sorprendió que puede haber el caso de que en una caja de chocolates no siempre todas las piezas lo sean, como la marca Ferrero Collection Surtido de especialidades y chocolates. En la caja con 24 piezas, sólo 8 son chocolates".

La caja contiene: 8 Galletas cubiertas de coco con relleno cremoso y almendra entera. 8 Chocolates amargos con relleno cremoso y centro de chocolate amargo. 8 Galletas cubiertas con trocitos de avellana y relleno cremoso con avellana entera.

via GIPHY

Por otro lado, expuso que los rellenos de Lindt Lindor Chocolate con leche, relleno suave y Colosseo Momenti Cacao Chocolate amargo italiano, relleno de crema y trozos de semilla de cacao, "están constituidos principalmente de grasa vegetal".

La Profeco añadió que todas las marcas cumplieron con la normatividad por lo que se pueden clasificar como chocolates tales como: La Suiza, Lindt Lindor, Lady Godiva, Bremen Cerize, Sanborns Chocolates, Hersheys, Laposse y Carlos V, Picard, Colosseo.

Así que después de conocer este estudio, ya sabes qué chocolates puedes regalar y quedar bien este 14 de Febrero.