¡31 de octubre! Fecha para el despegue de la tercera misión tripulada de la NASA

La NASA anunció este lunes que la tercera misión tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI) hecha en conjunto con la compañía privada SpaceX despegará el próximo 31 de octubre desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

La agencia espacial estadounidense explicó que el ajuste de la fecha de lanzamiento, que supone un retraso de casi una semana de la que previamente se había dado a conocer (23 de octubre), se ha determinado "en función del tráfico de vehículos visitantes".

Los cuatro astronautas que viajarán a bordo de una nueva cápsula Dragon, fabricada por SpaceX, serán Raja Chari, Tom Marshburn y Kayla Barron, los tres de la NASA, así como el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés) Matthias Maurer.

Los tripulantes de la misión Crew-3 estarán seis meses en la EEI, y durante sus primeros días tendrán "un breve período de transferencia" con los integrantes de la Crew-2, quienes se prevé que alcancen las costas de Florida en la primera quincena de noviembre, informó la NASA.

Los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur, el de la agencia espacial japonesa JAXA Aki Hoshide y su colega de la ESA Thomas Pesquet retornarán a la Tierra a bordo de la Dragon Endeavour, la misma en la que viajaron a la EEI el pasado 23 de abril.

Esta misión, así como las de cargo, son producto de la asociación público-privada de la NASA con SpaceX, la compañía fabricante de cohetes fundada en 2002 por Musk, quien también es fundador de la firma de automóviles eléctricos Tesla.

Según informó hoy la agencia espacial estadounidense, luego de la Crew -3 "la próxima misión rotación de la tripulación está programada para no antes de mediados de abril de 2022 y la nave espacial asociada y el vehículo de lanzamiento se determinarán en una fecha posterior".

Este mismo mes, una cápsula Dragon de carga, con más de 3.300 kilos de material para la investigación científica, se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional (EEI) y tras haber despegado desde el Centro Espacial Kennedy.

La cápsula transportó en su parte trasera dos grandes paneles solares desplegables, el primer par de un grupo de seis que la NASA enviará a la estación espacial con miras a aumentar el suministro de energía hasta en un 30 %.

Los paneles solares serán instalados durante dos caminatas espaciales programadas para este miércoles y jueves.