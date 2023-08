Anillo de fuego en el cielo: ¿Qué es y cuando se podrá ver?

Este año ya disfrutamos de algunos fenómenos astronómicos pero todavía habrá más. El próximo es un eclipse solar anular conocido como “Anillo de fuego”, el cual será visible desde algunas partes de México.

¿Qué es un “Anillo de fuego”?

El eclipse solar anular o Anillo de fuego se produce cuando la Luna pasa en medio del Sol y la Tierra mientras se encuentra en su punto más alejado de esta última. Por lo tanto, la distancia hace que la Luna parezca más pequeña que el Sol y no cubre completamente al astro rey, explica la NASA.

Así que, debido a que el Sol no está completamente cubierto por la Luna, alrededor del satélite se puede ver una rueda roja que da el efecto de ser un anillo de fuego

¿Cuándo se podrá ver y desde qué partes de México?

El fenómeno astronómico será visible el sábado 14 de octubre de 2023, aunque no en todo México será posible observar ya que influyen algunos factores como la ubicación, si la región desde donde se observa es a lo largo de la anularidad, y el clima.

Sin embargo, hasta ahora se pronostica que el eclipse anular podrá verse en su totalidad desde Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que desde otros estados solo podrá verse en un menor porcentaje:

Villahermosa 82 por ciento

Tuxtla Gutiérrez 79 por ciento

Veracruz 76 por ciento

Puebla 73 por ciento

Ciudad de México 69 por ciento

Monterrey 82 por ciento

Guadalajara 62 por ciento

En cuanto al horario en que comenzará el eclipse solar anular, se informó que en México se espera inicie a las 9:36 de la mañana y a partir de esa hora comenzarán sus diferentes etapas.

Asimismo, la NASA informó que la duración del eclipse dependerá de la ubicación de observación pero las fases parciales durarán entre dos y cinco minutos; mientras que la anularidad puede durar de uno a cinco minutos.

Después la Luna continuará su trayecto frente al Sol por al menos una hora y 20 minutos más, hasta que deje de cubrir a la estrella.

Indicaciones de la NASA para ver un eclipse solar

La NASA recomienda que para ver el eclipse las personas deben utilizar gafas especiales pues nunca se deben ver de manera directa ya que puede afectar la vista de quien lo haga.

En caso de que no te encuentras en una zona desde donde será visible el eclipse, los podrás encontrar en la página de Youtube de la NASA.

