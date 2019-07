Apolo 11, a 50 años del hombre en la Luna

El miércoles 16 de julio de 1969, el Saturno V despegó de Cabo Cañaveral, llevando en su punta al Apolo 11 con tres hombres a bordo. El domingo 20, a las 22:56 horas, en Houston, dos de ellos pisaron la superficie lunar... A continuación recordamos este episodio que cambió a la humanidad.

Cuando el enorme cohete despegó con la cápsula del Apolo 11 en su cima, un millón de personas asistieron al espectáculo desde las playas de Florida. Muchos dudaban que los hombres lograran su objetivo.

Los cuatro primeros días del viaje del Apolo 11 habían transcurrido como durante el entrenamiento, pero cuando apenas faltaban unos 20 minutos para el alunizaje, el 20 de julio de 1969, llegaron los problemas...

El 21 julio de 1969, a las 2:56 (hora UTC), todo México estaba en la Luna. Y no me refiero al hecho de estar distraído y no saber qué estaba pasando.

Al contrario, la atención de todo el país estaba centrada en la transmisión, en vivo y en directo, de la esperada llegada del hombre a la luna, la cual venía gestándose desde hacía varios años, con el inicio de la llamada Guerra Fría.

Sobran razones para que este año la NASA celebre los 50 años de la misión Apollo 11, aquella que llevó por primera vez a los astronautas Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins a la luna.

Pero este momento no fue resultado, únicamente, de la llamada gran ingeniería aeronáutica. En toda esta historia se pierden una cantidad de cosas y objetos, de personajes secundarios o de reparto, que la llamada Gran Historia, los Grandes Relatos, no incluyen.

Pero, la Gran Historia no es sin las pequeñas historias.

La misión Apolo 11 fue un hito sin precedentes y, sus protagonistas, Armstrong, Aldrin y Collins, se convirtieron en héroes dignos de epopeya griega. Sin embargo, no fue sencillo sobrellevar esa condición impuesta de superhombres.

Armstrong nunca supo lidiar con su popularidad e importancia histórica. Buzz Aldrin, quien le dio nombre al astronauta más famoso del cine, Buzz Lightyear, se sumergió en el alcoholismo que a punto estuvo de arruinar su vida por completo. Y Collins, el único que podía haber digerido la experiencia del Apolo 11 como algo frustrante, por paradójico que resulte, fue también el único que supo asimilar y valorar haber formado parte de un hito memorable.

El Apollo 11 fue impulsado por el cohete Saturno V desde el complejo Cabo Kennedy -denominado en 1974 Cabo Cañaveral- en Florida. Conócelo aquí a detalle.

Víctor Hugo Rico Álvarez y Jair Soto, editores de la sección mundo de El Sol de México, dedican este podcast a la carrera espacial a 50 años de que el hombre llegó a la Luna.