Arañas gigantes vivieron en Australia: hallan un fósil de hace 16 millones de años

Lo que parecería algo aterrador, para los científicos el descubrimiento del fósil de una araña “gigante” es de gran valor para conocer sus características y las de la región que habitó hace años.

En la zona central de Australia, que ahora es árida, existió una selva tropical donde vivieron animales que en la actualidad podrían considerarse terroríficos; este es el caso de la Megamonodontium mccluskyi.

Esta especie recibe su nombre gracias a quien la descubrió, el doctor Simon McClusky, y quien sigue dentro de las investigaciones sobre el tema.

Esta especie existió hace 11 y 16 millones de años y aunque no es la primera vez que se encuentra un fósil de este tipo, ésta sin duda es la más grande de la que tienen registro, de acuerdo con el estudio publicado en el Zoological Journal of the Linnean Society.

Además, los investigadores ahora pueden saber más del ecosistema que alguna vez existió y los datos de la evolución y extinción de las arañas gigantes.

“No sólo es la araña fosilizada más grande encontrada en Australia, sino que es el primer fósil de la familia Barycheliade encontrado en todo el mundo”, dijo el aracnólogo del Museo de Queensland, Robert Raven, autor supervisor del estudio.

Foto: Zoological Journal of the Linnean Society

¿Arañas gigantes en la actualidad?

Aunque las arañas de tamaño monumental se extinguieron en Australia, Megamonodontium se parece a Monodontium Kulczyński, un género que persiste en las selvas tropicales de Singapur, Indonesia y Papua Nueva Guinea.

Así que estas tierras todavía pueden disfrutar de la maravillosa o aterradora, según sea el caso, presencia de estos enormes arácnidos.