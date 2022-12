Así puedes simular el cielo estrellado que guio a los Reyes Magos

Vamos a simular el cielo estrellado que guio a los Reyes Magos hace dos mil años, y solo necesita una computadora o su teléfono inteligente.

LA CONJUNCIÓN

En los fríos amaneceres del 17 de diciembre de 1603, observando desde la terraza de Hradschine en Praga, el matemático y astrónomo Johannes Kepler observó la aproximación de los grandes planetas Júpiter y Saturno.

La aproximación de dos astros en el cielo de la Tierra es llamada conjunción, da la apariencia que un astro se encuentra al lado del otro, aunque en realidad no sea así, en este caso Júpiter se encuentra de la Tierra a 4 veces la distancia Tierra Sol, mientras que Saturno está más lejos, a 8 veces la misma distancia Tierra Sol.

Júpiter y Saturno / Foto: NASA, ESA

En el caso de Júpiter y Saturno, cuando se aproximan lo suficiente para formar, en apariencia, un solo lucero, se le llama Gran Conjunción.

Kepler, siendo un extraordinario matemático, calculó cuándo Júpiter y Saturno habían realizado otra conjunción similar, y concluyó que había sucedido en el año 6 a. C.

La conjunción observada por Kepler, 17 de diciembre, 1603 / Gráfico: Stellarium

Pero el año 6 a. C. no coincide con la idea que manejamos del nacimiento de Jesús, que debió ocurrir en el año 0. Sin embargo, coincide más de lo que se imagina, ya que nuestro calendario mantiene un error de 6 años.

EL CALENDARIO

Mil años antes de Johannes Kepler, en el 533 d. C. el monje escita Dionisio el Exiguo recibió la tarea de calcular el calendario cristiano, uno que iniciara con el nacimiento de Jesús, para sustituir el calendario romano, que iniciaba con la fundación de Roma.

Dionisio contabilizó los años de los reinados de los emperadores romanos para llegar a la fecha deseada. Sin embargo, por error no contó 4 años del reinado de Cesar Augusto, bajo el nombre de Octavio, tampoco contabilizó los años del protector Cirilo o los del Rey Herodes.

Además, no añadió un año cero, el cual debía intercalarse entre el año 1 a. C. y 1 d. C. o -1 y 1, ya que por aquellos años se desconocía en Europa el concepto de cero.

La Gran Conjunción, 12 de diciembre del año -6 / Foto: Stellarium

Con su resultado, se escogió festejar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, que coincidía con la fiesta romana del solsticio de invierno, Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol invencible. Así, en el año 554 d. C., bajo el reinado del emperador Justiniano, se celebró por primera vez la Navidad.

El error en el cálculo se demuestra con la fecha de muerte del rey Herodes, ocurrida en el año 4 a. C., y según san Mateo: "... nacido Jesús en Belén de Judea en los días de Herodes el rey".

El error nunca se corrigió y se mantiene hasta hoy. Si lo corrigiéramos, estaríamos en el año 2028 y no 2022.

LA ESTRELLA

En la tradición cristiana, se celebra la navidad bajo el fulgor de una estrella, la Estrella de Belén. Solo el evangelista Mateo la menciona y dice, refiriéndose a los Reyes Magos: "y vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle".

Es probable que los Reyes Magos hayan sido astrólogos judíos de la prestigiosa escuela de Sippar, en la antigua Babilonia. En aquellos años miles de judíos se encontraban ahí en cautiverio.

La Estrella de Belén guiando a los Reyes Magos / Foto: Pixabay

Los astrólogos o Reyes Magos observaron, tras la puesta de Sol, la conjunción de Júpiter y Saturno, formando un solo astro. Al avanzar la noche, el rutilante astro se sumergía en el horizonte oeste, en donde el Sol lo había hecho horas antes.

Desde Babilonia, al oeste quedaba Judea y los astrólogos judíos consideraban a Saturno como el protector de su pueblo. Ellos interpretaron la conjunción como una señal positiva y les dio esperanza de un salvador que los guiara a la tierra de sus ancestros, a la tierra de Israel.

LA SIMULACIÓN

Vamos a simular la Estrella de Belén, utilizando cualquier programa de astronomía. Si no tiene uno, puede descargar Stellarium en stellarium.org, es gratuito y tiene hermosos gráficos. Hay versiones para su computadora con Windows, Mac y GNU/Linux, además para su teléfono o tableta con Android o IOS que encuentra en su tienda de aplicaciones.

También hay una versión web, pero esta versión no servirá para fechas anteriores al año cero.

En su programa astronómico, cambie la fecha por las aquí mencionadas. O en Stellarium en su computadora, lleve el ratón al borde izquierdo de la pantalla y en el menú que aparezca abra el reloj. En su teléfono o tableta o en la versión web, toque la hora en la parte inferior derecha y luego el año, para cambiar la fecha.

Observe la conjunción de Kepler del 17 de diciembre de 1603, al este, minutos antes de las 6 a. m. sobre la constelación del Escorpión. Después retroceda hasta el año -6 (6 a. C.) y revise las fechas 29 de mayo, desde la 1:30 a. m., al este. Luego, el 3 de octubre y el 4 de diciembre, ambas fechas desde que anochece, casi en la parte más alta del cielo, sobre la constelación de los Peces.

La conjunción de Júpiter y Saturno ocurre cada 20 años, ocurrió en 1961, 1981, 2000 y 2020, y ocurrirá en 2040, 2060, 2080 y 2100. Aunque no siempre en diciembre, ni solo de noche y no siempre parecen formar un solo astro.

Tiene en su pantalla a la "Estrella" de Belén, que guió a los Reyes Magos hace dos mil años. ¡Felices fiestas!

