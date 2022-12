Asteroide de Navidad pasará junto a la Tierra; ¿representa una amenaza?

Este año la Tierra tiene un invitado muy especial para Navidad. Un asteroide que podría ser tan grande como la Gran Pirámide de Giza y los observadores del cielo han sido desafiados a detectarlo.

La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzó hoy un desafío para detectar el asteroide navideño, nombrado oficialmente como 2015 RN35.

Lee también: El Big Bang no es el inicio del Universo: los científicos encontraron algo más

Usando el el hashtag #ESAChristmasAsteroid y la ubicación desde donde viste a la roca espacial, es que podrás participar en este desafío.

via GIPHY

¿Cuándo y quienes podrán ver al asteroide navideño?

Será desde hoy 15 hasta el 19 de diciembre, cuando los cazadores de asteroides podrán apreciar el llamado asteroide navideño, el cual tiene características muy particulares, la más importante: que pasará muy cerca de la Tierra, por lo que la gente se ha preguntado si será una amenaza para el planeta y hoy te revelamos la respuesta.

Primero debes saber que los observadores en el hemisferio sur obtendrán la mejor vista durante la aproximación, pero Europa tendrá una oportunidad durante los días siguientes hasta aproximadamente el 19 de diciembre.

To celebrate the release of ESA’s new #AsteroidToolkit (👉https://t.co/kdtuOURdQA), we are calling on amateur astronomers to try and spot 2015 RN35.



Share your observations with the hashtag #ESAChristmasAsteroid to show us how you did! pic.twitter.com/mNRlAmKmaK — ESA Operations (@esaoperations) December 9, 2022

Cabe destacar que pese a viajar a una velocidad estimada de alrededor de 21 mil 700 km/h más allá de la Tierra, el 2015 RN35 permanecerá visible hasta el lunes 19 de diciembre.

Además, tampoco hará falta un Telescopio Espacial James Webb en tu patio trasero para detectarlo, solo se necesitaránbuenas condiciones de visualización con cielos despejados y telescopios de 30 centímetros o más grandes.

¿El asteroide navideño es una amenaza para la Tierra?

De acuerdo con la Agencia Espacial, nuestro asteroide navideño no representa una amenaza, pero al igual que muchas rocas espaciales de tamaño mediano, no sabemos mucho al respecto.

El RN35 realizará un acercamiento seguro a la Tierra pasando a 686 mil km, poco menos de dos distancias lunares.

You can use ESA's #AsteroidToolkit to help plan your observations, as well as visualise the orbits of individual and groups of near-Earth asteroids, and even any #CloseApproach, past or present 🪨🔧https://t.co/mFrZuJiJDV#ESAChristmasAsteroid pic.twitter.com/C6fkMikv5Q — ESA Operations (@esaoperations) December 9, 2022

Si bien 2015 RN35 no impactará en la Tierra, la ESA está aprovechando la oportunidad para garantizar que su acercamiento cercano tenga un impacto en el mensaje de que "la detección de asteroides y la defensa planetaria" es algo en lo que todos deberíamos involucrarnos.

Asimismo los científicos aprovechan este tipo de avistamientos para recopilar información sobre objetos potencialmente peligrosos (PHO) de tamaño similar

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Fue hace 65 millones de años cuando uno de los catalogados "asteroides asesinos de planetas" masivos golpeó nuestro planeta y acabó con más de la mitad de sus especies, incluidos los dinosaurios.





TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music