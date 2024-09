Asteroide de un metro impactará sobre la Tierra: esto dijo la Agencia Espacial Europea

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) dijo la madrugada de este miércoles que un asteroide de un metro de diámetro llamado RW1 impactará la Tierra en las próximas horas.

Del mismo modo, la agencia que se dedica a explorar el espacio, detalló que este es el noveno asteroide que la humanidad ha visto antes del impacto y que no representa como tal un peligro.

"El objeto es inofensivo, pero las personas que se encuentren en la zona podrán ver una espectacular bola de fuego", agregó la agencia desde sus redes sociales.

¿Dónde impactará el asteriode?

La ESA dijo además que RW1 caerá cerca de la isla de Luzón, en FIlipinas y que las personas en ese lado del planeta podrían tener posibilidades de ver la bola de fuego si la tormenta tropical Yagi/Enteng, no dificulta la vista.

De acuerdo con la NASA, los asteroides, a veces llamados planetas menores, son restos rocosos que quedaron del Sistema Solar hace unos cuatro mil 600 millones de años.

"Asteroides perdidos y fragmentos de asteroides se han estrellado contra la Tierra y otros planetas en el pasado, desempeñando un papel importante en la alteración de la historia geológica de los planetas y en la evolución de la vida en la Tierra", explica también la agencia espacial estadounidense.

En 2022, la nave espacial DART emprendió un viaje con el objetivo de desviar un asteroide con un choque planificado, esto, según la NASA consituyó la primera prueba de defensa planetaria del mundo para cambiar el curso de un asteroide.