¿Quieres ser astronauta? Agencia Espacial Europea recluta por primera vez en 11 años

Europa va a contratar nuevos astronautas por primera vez en 11 años, mientras los principales países en la carrera de la exploración espacial ponen la mira en misiones a la Luna y, eventualmente, a Marte.

La Agencia Espacial Europea (ESA) quiere incorporar hasta 26 astronautas permanentes y reservistas, y anima a las mujeres a presentar sus candidaturas. También estudia la posibilidad de incorporar personas con discapacidad para aumentar la diversidad de las tripulaciones.

Pero no será fácil conseguir uno de los codiciados puestos, advirtió en una conferencia de prensa el martes.

En primer lugar, la ESA espera recibir un "número muy elevado" de solicitudes durante las ocho semanas que durará la campaña de contratación, a partir del 31 de marzo, dijo Lucy van der Tas, directora de adquisición de talentos de la ESA.

En segundo lugar, aquellos cuyas solicitudes sean aceptadas se someterán a un riguroso proceso de selección de seis fases que durará hasta octubre de 2022.

"Los candidatos deben estar preparados mentalmente para este proceso", dijo van der Tas.

La adaptación de la tecnología que permite a los humanos estar en el espacio podría abrir la oportunidad a las personas con discapacidades, dijo la astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

"En lo que respecta a los viajes espaciales, todos somos discapacitados", añadió Cristoforetti.

Los vuelos espaciales tripulados parecen estar a punto de renacer.

Tras años en los que el único lugar de lanzamiento de vuelos tripulados al espacio era Baikonur, en las estepas de Kazajistán, la cooperación con empresas privadas como SpaceX ha aumentado las perspectivas de más misiones humanas.

Los requisitos para un puesto de astronauta en la ESA incluyen un máster en ciencias naturales, ingeniería, matemáticas o informática y tres años de experiencia de posgrado.