NASA descubre el origen de extraño sonido en el espacio reportado por un astronauta

El astronauta de la NASA, Butch Wilmore, reportó el sábado pasado un sonido extraño en su nave espacial “Boeing Starliner”, la cual se encuentra varada en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Según lo dado a conocer por Wilmore, el sonido tenía un ritmo constante parecido a una pulsación, el cual logró demostrar al Centro de Control de Misión en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, así lo reportó Ars Technica que consiguió una muestra del audio.

"Tengo una pregunta sobre Starliner. Hay un ruido extraño que sale por el altavoz...No sé qué lo está haciendo", dijo Wilmore.

El ruido detectado fue reportado a la NASA quien se dio a la tarea de investigar de dónde provenía y, este lunes, por fin ha logrado resolver el misterio.

¿Qué es el misterioso sonido espacial reportado por un astronauta?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que el sonido captado por Butch Wilmore mientras se encontraba en la nave espacial “Boeing Starliner”, se trata de un eco.

"La retroalimentación del altavoz fue el resultado de una configuración de audio entre la estación espacial y Starliner. El sistema de audio de la estación espacial es complejo, lo que permite interconectar varias naves espaciales y módulos, y es común experimentar ruido y retroalimentación", explicó la NASA a través de sus redes sociales.

A pulsing sound from a speaker in Boeing's Starliner spacecraft heard by NASA astronaut Butch Wilmore aboard the International Space Station has stopped. The feedback from the speaker was the result of an audio configuration between the space station and Starliner. The space…

La nave "Boeing Starliner" se quedó varada en la Estación Espacial Internacional desde el 6 de junio pasado, luego de que su tripulación integrada por los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, se percataron de fallos en los propulsores de la máquina.

Aunque la misión no estaba en peligro, se tenía planeado que los astronautas volvieran a la tierra el 9 de junio, sin embargo, esto fue imposible.

Después, la NASA informó que el regreso de Wilmore y Williams sucedería el 22 de junio, pero nuevamente el viaje se pospuso.

We have the answers to your most-asked #Starliner questions. Learn more about NASA's Boeing Crew Flight Test to the @Space_Station—and keep checking this page for the latest updates:

El 24 de agosto pasado, la NASA decidió que los astronautas permanecerán en la Estación Espacial hasta el próximo febrero de 2025, y viajarán de vuelta a la Tierra a bordo del el Crew Dragon de SpaceX, mientras que la nave volverá al planeta el 6 de septiembre sin tripulación.

