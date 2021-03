Bautizado "2001 FO32", el gran asteroide que hoy pasó cerca de la Tierra

Bautizado como "2001 FO32", el gran asteroide pasó hoy cerca de la Tierra, a unos dos millones de kilómetros de distancia este domingo.

El asteroide pasó a 124.000 km/h, "más rápido que la mayoría de los asteroides" que circulan cerca de la Tierra, según la NASA.

➡️ ¡México llega al espacio! Lanzan con éxito nanosatélite desarrollado por la UNAM

El cuerpo rocoso alcanzó su punto de mayor aproximación a nuestro planeta este domingo a las 10:00 horas (tiempo de México).

#PlanetaryDefense experts continue to survey the skies to find & track asteroids as early as possible, & are even working on the Double Asteroid Redirection Test (DART), a technique that could one day be used to deflect a hazardous asteroid off a collision course with our planet. pic.twitter.com/0VPwufBIjX — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 8, 2021

Se situó a 2.016.158 km de la Tierra, es decir unas cinco veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna.

"No hubo riesgo de colisión con nuestro planeta", explicó la agencia espacial estadounidense. Su trayectoria fue "suficientemente conocida y regular" para descartar cualquier peligro, garantizan los expertos del Observatorio de Paris-PSL.

Sin embargo, el gran cuerpo rocoso estuvo clasificado como "potencialmente peligroso", como todos los asteroides cuya órbita se sitúa a menos de 19.5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna y cuyo diámetro es superior a 140 metros.

Ciencia Alistan segunda misión tripulada a la Estación Espacial Internacional

Astrónomos de todo el mundo "persiguen incansablemente" esta categoría para elaborar el inventario más exhaustivo posible, subraya el Observatorio, recordando que el primer asteroide (y el más grande), Ceres, fue descubierto en 1801.

El asteroide "2001 FO32" fue descubierto en marzo de 2001 y su trayectoria ha sido seguida desde entonces.

Pertenece a la familia de asteroides geocruceros "Apolo", que dan la vuelta al Sol en al menos un año y pueden cruzar la órbita terrestre.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Actualmente, sabemos poco sobre este objeto, así que este encuentro tan próximo nos da una oportunidad increíble para aprender mucho" sobre él, valoró Lance Benner, científico del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, del que depende el Centro de Estudios de Objetos Próximos de la Tierra (CNEOS).

Cabe destacar, que ninguno de los grandes asteroides catalogados tiene opciones de estrellarse contra la Tierra en el próximo siglo.