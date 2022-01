Cápsula Dragon de SpaceX comienza regreso a la tierra, informa la NASA

Este domingo, la cápsula Dragon de SpaceX inició su regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Esta tiene previsto caer con ayuda de un paracaídas cerca de la costa de Florida el próximo lunes, así lo informó la agencia espacial de Estados Unidos, NASA.

La cápsula de reabastecimiento no tripulada se desprendió hoy del módulo Harmony del laboratorio espacial con más de 2 toneladas de valiosos experimentos científicos.

"Dragon ahora disparará sus propulsores para moverse a una distancia segura de la estación espacial y los controladores ordenarán un arranque de órbita el lunes 24 de enero", detalló la NASA.

Después de volver a entrar en la atmósfera de la Tierra, la nave espacial realizará un amerizaje asistido por paracaídas alrededor de las 16:05 del lunes, cerca de la costa de Panama City, en el noroeste de Florida.

Heading home! @SpaceX's #CargoDragon spacecraft undocked from the @Space_Station at 10:40am ET (15:40 UTC) to start its journey back to Earth. pic.twitter.com/Gyc575YsiP — NASA (@NASA) January 23, 2022

La cápsula fue lanzada el pasado 21 de diciembre en un cohete Falcon 9 de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en el centro Florida, y llegó a la EEI en menos de 24 horas.

La nave espacial entregó entonces cerca de tres toneladas de hardware, investigaciones y suministros para la tripulación.

La agencia explicó que el amerizaje cerca de la costa de Florida permite a los investigadores del Centro Espacial Kennedy recopilar con rapidez la carga "con una exposición mínima de la muestra a la gravedad de la Tierra".

Entre la carga hay muestras de cristales de proteínas cultivadas en la estación para el experimento Advanced Nano Step.

En el centro Espacial Kennedy, los científicos tienen programado analizar las muestras para desarrollar nuevos materiales y medicamentos en el espacio y evaluar los impactos de la ingravidez en la bioquímica.