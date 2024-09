Captan caída del asteroide RW1 en Filipinas: una bola de fuego iluminó el cielo

La caída del asteroide 2024 RW1 iluminó el cielo de Filipinas este jueves, momento que fue captado por varios internautas que se maravillaron con el espectáculo celeste.

Habitantes de la provincia de Cagayán, cerca de Manila, la capital del país asiático, grabaron videos de la bola de fuego que también fue vista en regiones como Cavite, Laguna, Batangas y Quezón, según DW.

ScienceKonek, un página especializada en ciencia, compartió algunos videos del asteroide que iluminó por cuestión de segundos de color verde el cielo.

"Aquí hay otra toma de la ciudad de Tuguegarao de la brillante bola de fuego causada por la quema del pequeño asteroide 2024 RW1 cuando entró en la atmósfera de la Tierra cerca de Cagayán, Filipinas, alrededor de las 12:40 AM PhST, el 05 de septiembre de 2024", publicó el sitio en sus redes sociales.

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) alertó el miércoles pasado sobre la llegada a la Tierra del asteroide RW1 de un metro de diámetro.

En sus redes sociales, la agencia explicó que este objeto espacial era totalmente inofensivo y agregó que este era el noveno asteroide que la humanidad vería antes del impacto.

"El objeto es inofensivo, pero las personas que se encuentren en la zona podrán ver una espectacular bola de fuego", informó la ESA.

𝗞𝗶𝗺𝗶 𝗡𝗼 𝗡𝗮𝘄𝗮 𝗩𝗶𝗯𝗲𝘀! ☄️



Here's another shot from Tuguegarao City of the bright 'fireball' caused by the burning of small asteroid 2024 RW1 (#CAQTDL2) as it entered Earth's atmosphere near Cagayan (Philippines) at around 12:40 AM PhST, 05 September 2024.



📷… pic.twitter.com/FfeiYa6WNl — ScienceKonek (@sciencekonek) September 4, 2024

¿Qué es un asteroide?

Los asteroides son restos rocosos de otros planetas que quedaron del Sistema Solar hace unos cuatro mil 600 millones de años, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Aunque no es tan común captar la entrada de asteroides a la atmósfera terrestre, nuestro planeta está constantemente expuesto a estos cuerpos espaciales.

SUCH A SPECTACULAR NIGHT SHOW, ASTEROID RW1!!! Taken from Tuguegarao City, Cagayan, Philippines!

La Agencia Espacial Europea dio a conocer que el asteroide “2011 UL21”, potencialmente peligroso, pasaría muy cerca de la Tierra el 27 de junio pasado.

La roca espacial fue definida como un “asesino de planetas”, ya que su impacto tenía el potencial de causar daños a escala continental y expulsar suficientes desechos a la atmósfera que desencadenaría cambios climáticos significativos, según Live Science.

A few pictures and videos of 2024 WR1 ☄️, while waiting for more physical properies of the small near Earth asteroid and associated fireball...

Por sus dimensiones, el “2011 UL21” podría compararse con el Monte Everest, de acuerdo con SpaceReference.org; aunque este no representó ninguna amenaza, la Tierra será acechada nuevamente por él en las décadas venideras.